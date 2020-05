Wie dezer dagen gezegend is met een balkon (hoe klein ook) of een tuin, mag zich gelukkig prijzen. Thuisblijven wordt heel wat minder erg als je toch enigszins op je gemak van de buitenlucht kan genieten. En hoe meer planten, hoe meer vreugd – met de nodige fantasie waan je je zo op het platteland. Maar wat nu als je geen groene vingers hebt?

Bij anderen lijkt het een fluitje van een cent. Ze hebben zowel binnen als buiten een urban jungle om jaloers op te zijn, maar als jij probeert om hetzelfde resultaat te bereiken, mislukt dat grandioos. En het ergste is nog wel dat je geen idee hebt van wat je nu net fout doet. Wil je ondanks je duidelijk niet zo groene vingers toch genieten van een mini moestuin? Dan is deze moestuinbox een geschenk uit de hemel.

Moestuin zonder kopzorgen

Het Franse bedrijf Grénéo richt zich met zijn moestuinboxen op mensen zoals jij. Om te vermijden dat je de mist in gaat, bieden ze elk seizoen twee verschillende pakketten aan: in het eerste vind je zaaigoed, potgrond en een gids die je stap voor stap uitlegt hoe je te werk moet gaan. Het tweede pakket vormt een logisch vervolg, met het nodige materiaal om je planten succesvol te verpotten en in leven te houden. Het enige wat jij hoeft te doen is de gebruiksaanwijzing opvolgen en dan kan je enkele maanden later genieten van je oogst. Uiteraard kan je ervoor kiezen om slechts één seizoen mee te doen, maar er is ook een abonnementsformule waardoor je elk seizoen twee nieuwe pakketten in ontvangst mag nemen. Zo kan je zonder al te veel nadenken aan de slag en ben je er zeker van dat de zaadjes die je ontvangt wel degelijk geschikt zijn voor die tijd van het jaar. Goedkoop is het niet (een losse box kost 25,90 euro zonder verzendkosten), maar als je het budget hebt en wanhopig een moestuintje wil onderhouden, dan is het de investering wellicht waard.

Op dit moment kan je nog op de valreep de lentebox aanschaffen, vanaf 1 juni is de zomerbox beschikbaar.

