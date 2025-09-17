Hoe combineer je een overhemd zonder dat het saai wordt?

Een overhemd is zo’n kledingstuk dat iedereen wel in z’n kast heeft hangen, maar waar je misschien niet elke dag écht iets spannends mee doet. Vaak trek je het aan als je ‘netjes’ moet zijn, maar dat doet eigenlijk geen recht aan hoe veelzijdig het is. Want of je nu naar kantoor gaat, een etentje hebt of gewoon wat extra stijl aan je dag wil geven, een goed gekozen overhemd kan het verschil maken. En het mooie is: je hoeft echt geen mode-expert te zijn om het goed te doen.

Wat past bij welke gelegenheid?

Niet elk overhemd werkt overal. Ga je naar je werk, dan wil je misschien iets strak gesneden met rustige kleuren of een subtiel ruitje. Voor een feestje mag het net wat losser: een stoer denim overhemd, of eentje met een print. En ben je onderweg in je vrije tijd? Dan zit je met linnen of luchtig katoen altijd goed. Kijk vooral naar het materiaal, de pasvorm én hoe het voelt als je het draagt. Comfort telt net zo zwaar als uitstraling.

Een fout die veel mensen maken: het overhemd combineren met een onhandige broek. Bijvoorbeeld iets dat te formeel is, of juist te casual. Daar gaat je balans. Gelukkig is er één type broek dat verrassend vaak wél werkt: de chino.

Waarom een chino zo goed werkt bij een overhemd

De chino is zo’n allemansvriend die precies de middenweg bewandelt. Niet zo formeel als een pantalon, maar zeker netter dan een spijkerbroek. Dat maakt het de perfecte match met een overhemd. Combineer bijvoorbeeld een lichtblauw overhemd met een beige chino en je hebt een tijdloze outfit die overal kan.

Ben je op zoek naar een chino te koop bij PME Legend? Dan weet je dat het niet alleen om de stijl gaat, maar ook om hoe zo’n broek zit. Slim fit, regular, stretch of juist stevig katoen. Als je weet wat goed voelt, maak je een betere keuze.

Tips voor kleuren combineren zonder keuzestress

Kleur is misschien wel het lastigste als je je look probeert samen te stellen. De truc is: houd het simpel. Heb je een overhemd met een patroon? Houd de chino dan effen. En andersom werkt dat natuurlijk ook. Neutrale kleuren zoals navy, beige, wit of grijs doen het bijna altijd goed. Vooral als je ze combineert met één uitgesproken item.

Twijfel je nog? Kies dan voor ton-sur-ton: verschillende tinten van dezelfde kleur. Een donkerblauw overhemd met een lichtere blauwe chino zorgt meteen voor een rustige, stijlvolle uitstraling. Niets mis mee.

Een look die meebeweegt met je dag

Het fijne aan deze combinatie is dat je hem de hele dag door kunt dragen. Even snel naar een afspraak, daarna door naar een terras of een etentje met vrienden? Je hoeft je niet om te kleden. En met een paar kleine aanpassingen – overhemd los of juist in de broek, mouwen oprollen of een extra laagje erbij – verander je je outfit zo van netjes naar nonchalant.

Dat is misschien wel het krachtigste aan een goede combi van overhemd en chino: je laat ermee zien dat je aandacht aan je uiterlijk besteedt, zonder dat het er ‘geforceerd’ uitziet. En dat maakt het net wat stijlvoller, zonder dat je de hele ochtend voor de spiegel hoeft te staan.