Dit zegt jouw geboortedag over je persoonlijkheid

Wist je dat… je geboortedag je karakter voor een deel bepaalt? Althans, dat is wat de populaire TikTokker May (@maylikethemonthh.2) beweert. Ze laat zich daarbij helpen door numerologie: het idee dat getallen een speciale betekenis hebben en verband houden met je levenspad, relaties en persoonlijkheid.

Hieronder een overzicht van geboortedagen en de betekenis ervan (al vermeldt ze niet alle dagen van de maand):

1, 10, 19, 28

Je hebt een sterke drang om de leiding te nemen en je bent heel direct. Je inspireert anderen om zelfverzekerd te zijn.

– Geluksdag: zondag

– Beste match: mensen geboren in februari, april of augustus

2, 11, 20, 29

Je hebt een zachte, rustige energie en bent heel gevoelig voor de sfeer om je heen. Let wel op voor negatieve energie.

– Geluksdag: maandag

– Beste match: mensen geboren in mei, juli of oktober

3, 12, 21, 30

Ambitieus én grappig – jij bent degene die iedereen laat lachen. Je hebt een talent voor schrijven, spreken of zingen en alles wat je aanraakt, lijkt te lukken. Pas alleen op dat je je niet te snel verveelt.

– Geluksdag: donderdag

– Beste match: mensen geboren in maart, december of augustus

4, 13, 22, 31

Je voelt je vaak anders dan de rest en weet precies wat je wilt. Je kunt gevoelig en soms wat humeurig zijn, maar mensen van overal voelen zich tot je aangetrokken.

– Geluksdag: zondag

– Beste match: mensen geboren in februari, december of november

5, 14, 23

Reizen, afwisseling en vrijheid zijn voor jou onmisbaar. Je bent een sterke communicator, maar let erop dat je woorden goed overkomen.

– Geluksdag: woensdag

– Beste match: mensen geboren in juni of september

Foto: Shutterstock