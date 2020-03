Het is al heel lang een mysterie en nu we zo massaal thuiswerken, des te relevanter. Waarom parkeert je kat zichzelf zo graag op je toetsenbord?

Eigenaren van katten kennen het probleem dat nu je thuiswerkt alleen nog maar erger wordt. Je bent net lekker aan het werk, komt je pluizige vriend op je bureau gesprongen om eens even lekker te gaan relaxen op je toetsenbord. Het gevolg kan zomaar een vreemde mail naar een collega zijn. Maar waarom doen ze dat?

Warm en grappig

Voor een kat blijkt het toetsenbord de perfecte plek, zegt huisdierexpert Arden Moore tegen PetMD. “Ze zijn warm, voelen grappig als je erop zit en – misschien wel het belangrijkst – ze zitten tussen jou en je beeldscherm in.”

Dat is waarschijnlijk omdat katten nieuwsgierig zijn naar het voorwerp waar jij zo gefocust op bent. In mensentaal beter bekend als je computer of laptop. Katten willen graag aandacht wanneer je eigenlijk geen tijd voor ze hebt, dus dan is het toetsenbord een prima plek om die op te eisen.

Territorium

In het geval van de laptop blijkt je kat gewoon territoriaal. “De laptop ligt op je schoot en dat is kattenterrein”, zegt dierengedragsdeskundige Amy Shojai tegen Inverse. “Je staart er constant naar, terwijl de kat liever heeft dat je hem aandacht geeft. Dus gaat hij tussen jou en je scherm in zitten.”

Daarnaast komt het jagersinstinct van je huisdier naar boven. Je houding verandert wanneer je aan het werk bent, je zit stil. Voor een kat zijn dat belangrijke tekenen. “In feite zit je erbij als een prooi”, zegt Moore.

Experts hebben overigens een oplossing en dat is vooral niet je kat dwingen weg te gaan. Het beste kun je gewoon even pauze nemen en spelen met je kat. Goed voor jou én je huisdier.

