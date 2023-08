Herinner jij je dromen nog levendig? Dit kan iets over je mentale gezondheid zeggen

Als je wakker wordt met levendige dromen in je hoofd, kan het tijd zijn voor een ‘welzijnsreset’.

Levendig dromen en je dromen herinneren is normaal, maar als je opeens merkt dat je ze veel meer herinnert en ze misschien stressvoller van aard worden, moet je ze niet negeren.

Dr. Katherine Hall, slaappsycholoog bij Happy Beds, zegt dat er een verband is tussen dromen en geestelijke gezondheid. «Er zijn veel redenen waarom je je levendige dromen waarschijnlijk herinnert als je gestrest bent», zegt ze.

Wakker in midden van droom

Ten eerste, als je cortisolspiegels door stress verhoogt zijn, is de kans groter dat je slaap gedurende de nacht wordt onderbroken.

Als je dit combineert met het feit dat de kans groter is dat je wakker wordt tijdens REM (Rapid Eye Movement), wanneer je levendig droomt, is de kans groter dat je wakker wordt midden in een droom en dat je die droom in je kortetermijngeheugen prent.

Weerspiegelen emotionele toestand

Het kan zijn dat je je stressniveaus niet goed onder controle hebt als ze in je slaap worden weerspiegeld.

Katherine vervolgt: «Als je cortisolspiegel hoger is, zullen je emoties waarschijnlijk ook sterker en intenser aanvoelen. Omdat dromen vaak je emotionele toestand reflecteren, is de kans groter dat je dromen intens, echt of levendig aanvoelen.»

Proberen te begrijpen

Dus als je het gevoel hebt dat je meer levendige en intense dromen hebt, kan dit de gezonde manier van je hersenen zijn om te proberen de stressvolle gebeurtenissen in je wakkere leven te verwerken en te begrijpen.

Katherine raadt aan om te mediteren, in dagboeken te schrijven en aan zelfbevestiging te doen, wat kan leiden tot minder intense en levendige dromen.

