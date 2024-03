Om deze akelige reden ga je best nooit met nat haar slapen

Nog snel even een douche en dan recht naar bed? Geen goed idee, zo blijkt uit een onderzoek. Een nat hoofdeinde van je bed kan immers ongewenste bezoekers uitnodigen…

Na een lange werkdag een warme douche nemen en vervolgens helemaal tot rust komen in bed: zalig! Maar dat natte haar waarmee je op je kussen of tegen je hoofdbord ligt, vormt echter een ideale broedplaats voor… mijten, zo waarschuwen slaapexperts van Happy Beds in Daily Star. Meer nog: een warme en vochtige omgeving is ook de favoriete plek van bedwantsen en bacteriën.

Kussen af en toe vervangen

Uit een onderzoek van Happy Beds is gebleken dat 53% van de mensen hun hoofdeinde (of hoofdbord) nooit schoonmaken. Daarnaast gebruikt een derde van de mensen hetzelfde kussen langer dan twee jaar, wat ook weer kan zorgen voor meer ongewenste gasten.

Beddengoed wassen

Om dergelijke taferelen te voorkomen, kruip je dus best niet met nat haar meteen in bed. En als je het dan toch doet, lig dan best niet met je hoofd tegen het hoofdeinde. Probeer ook elke week je beddengoed te wassen om te voorkomen dat mijten en andere bacteriën zich verspreiden naar het hoofdeinde van je bed.

Foto: Shutterstock