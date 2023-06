Heb je een lage pijngrens? Zo word jij weerbaarder

De ene persoon kan heel wat pijn verdragen, de andere amper. Voor zij die graag wat meer tegen een stootje willen kunnen, is er goed nieuws. Volgens een Noorse studie kan je namelijk je pijngrens verhogen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is vaker bewegen.

Mensen die fysiek actiever zijn, kunnen beter pijn tolereren dan hun zittende medemens. Dat hebben Noorse onderzoekers ontdekt in een studie die gepubliceerd werd in het vakblad PLOS One.

Hand in ijskoud water

De onderzoekers hebben de gezondheidsgegevens geanalyseerd van meer dan 10.000 volwassenen die deelnamen aan de Tromsø-studie. Dat is een van de grootste bevolkingsstudies in Noorwegen. In een vragenlijst gaven deelnemers aan hoe vaak ze bewegen. Vervolgens werd hun pijntolerantie getest in een experiment waarbij ze hun hand zo lang mogelijk in ijskoud water moesten onderdompelen.

De studie vergelijkt data uit 2007-2008 en 2015-2016. Personen die in de tweede ronde meer bewogen dan in de eerste, vertoonden ook een verhoogde pijntolerantie.

«Het belangrijkste is dat je iets doet»

Bewegen lijkt dus de sleutel tot een hogere pijngrens. «Fysiek actief worden of blijven kan je pijntolerantie na verloop van tijd ten goede komen. Wat je ook doet, het belangrijkste is dat je iets doet», aldus Anders Årnes, onderzoeker aan het academisch ziekenhuis van Noord-Noorwegen.

