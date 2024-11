Gaan mannen nu écht vaker vreemd dan vrouwen? Seksperte geeft duidelijkheid!

Er wordt weleens al te makkelijk vanuit gegaan dat mannen vaker overspel plegen dan vrouwen. Tijd om duidelijkheid te scheppen!

Overspel, het gebeurt nu jammer genoeg eenmaal. Maar vaak wordt aangenomen dat mannen meestal de bedriegers zijn en vrouwen zich er minder vaak aan zondigen. Isabella Mise, de woordvoerster van Ashley Madison – een datingsite voor mensen in een relatie die toch willen vreemdgaan – geeft in The Daily Star een klaar en duidelijk antwoord op die prangende vraag. “Vrouwen gaan net zo vaak vreemd als mannen, maar vaak met andere motieven”, klinkt het.

Nog steeds verliefd op partner

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak een affaire beginnen omdat ze iets missen op het gebied van fysieke intimiteit, terwijl mannen eerder op zoek gaan naar emotionele aandacht. “Het gaat voor hen niet per se om een uitweg uit hun relatie. Sterker nog, veel mensen hebben affaires terwijl ze hun partner nog steeds liefhebben. Soms gaat het gewoon om het aanvullen van wat je mist, zonder dat je je hele relatie op het spel wilt zetten”, besluit ze.

Foto: Shutterstock