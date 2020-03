Nu iedereen zoveel mogelijk moet binnenblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

In Tiny Towns van White Goblin Games en AEG ben jij als burgemeester belast met de zware verantwoordelijkheid om een bloeiende stad op te trekken. Slaag je erin om alle kleine bewoners van jouw bos een huis te geven of laat jouw ruimtelijk inzicht hen in de kou staan?

Wie vroeger (of nu nog steeds) graag met blokken speelde, zal met Tiny Towns een ware schatkamer aantreffen. De 132 houten gebouwtjes, 90 grondstofblokjes, 55 speelkaarten en 6 spelborden voorzien 1 tot 6 spelers van uren bouwplezier.

Een stad bouwen doe je uiteraard niet in een handomdraai. Was het maar zo eenvoudig! Het vergt tijd, middelen en een goede architect die over de correcte uitvoering van de werken waakt. Je zal steen, baksteen, tarwe, glas en hout moeten vergaren voordat je een gebouw aan jouw stad kan toevoegen.

Bezint eer ge bouwt

Bij de start krijgt iedere speler een spelbord met 16 vakjes die bouwgrond moeten voorstellen. Afhankelijk van de spelmodus zal het verloop van de rondes lichtelijk verschillen, maar de essentie van het spel blijft wel behouden: vergaar grondstoffen, plaats ze op je spelbord en bouw woningen om punten te scoren. Per afgewerkt gebouw krijgt jouw stad extra punten, per leeg stukje bouwgrond verlies je er.

Om gebouwen op te trekken, moet je niet enkel over de juiste grondstoffen beschikken. Je moet ze ook in een correct patroon op jouw spelbord plaatsen. Heb je de grondstoffen per ongeluk in een fout patroon geplaatst of een berg bakstenen gedumpt waar ze in de weg liggen voor toekomstige gebouwen? Pech! Die stukjes bouwgrond zijn helaas voor goed verspeeld.

Zodra een speler zijn of haar spelbord heeft volgebouwd, is het spel voor die persoon afgelopen. De andere spelers bouwen rustig verder tot ook zij geen kant meer op kunnen. Daarna worden alle punten geteld en wint één stadje de titel van beste Tiny Town.

Ons verdict

Tiny Towns drijft je concentratievermogen tot het uiterste en zal vooral je ruimtelijk inzicht grondig op de proef stellen. Een grondstof verkeerd neerleggen kan rampzalige gevolgen hebben… en de fundamenten van je bouwplannen doen instorten. Begin niet zomaar in het wilde weg te bouwen, je hebt maar 16 stukken bouwgrond ter beschikking!

Het doel van het spel is simpel maar toch uitdagend. Die eenvoud is zowel een plus- als minpunt, want doordat de grondstof aan het begin van elke ronde willekeurig gekozen wordt, heb je zelf slechts beperkte controle over wat er op jouw spelbord gebeurt. Geluk is met andere oorden een belangrijke factor in het spel.

Tiny Towns is zeker een aanrader om het ijs te breken of voor fans van de iets eenvoudigere boardgames. De drie spelmodi en het feit dat je telkens andere gebouwen uit het deck kiest, zorgen ervoor dat het spel niet verveelt.

Tiny Towns is verkrijgbaar op de webshop van White Goblin Games of bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt.

Rufus Verswijvel

