Op een mooie dag als deze zou je je normaal gezien aan het eerste terrasje van het seizoen gewaagd hebben. Omdat we nu zoveel mogelijk moeten binnenblijven, maar toch niet willen vereenzamen, is er een alternatief: het e-peritief!

Maar hoe doe je aan e-peritieven? Het ‘e-peritivo’ komt uit Italië overgewaaid. Na een lange (thuis)werkdag, wil je even ontspannen met een glaasje wijn erbij en je vrienden om je heen. Je installeert je comfortabel in je tuin, op je balkon of in de zetel. Je schenkt jezelf je lievelingsdrankje in en trekt eventueel een zak chips open of smeert enkele toastjes met krabsla.

Als je op gastronomisch vlak voorzien bent, kan het tweede deel van het e-peritief beginnen. Daarvoor heb je je laptop of smartphone nodig. Via FaceTime of Skype videochat je met je vrienden die ook gezellig aan het drinken zijn, zodat je toch samen kunt klinken op de lente. Schol!

