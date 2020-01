Een netjes opgeruimd huis is niet alleen goed voor de rust in je hoofd, maar het komt ook beter over als er mensen op bezoek komen. Helaas is het leven zo al druk genoeg en hebben we nu eenmaal niet altijd genoeg tijd om én onze baas tevreden te houden én te koken én te sporten én op te ruimen.

Op zich is dat ook helemaal geen probleem. Het is echt geen ramp als je huis er eens een week uitziet als een varkensstal en jij bent de enige die er last van heeft als je douche al twee weken niet schoongemaakt is. Maar je zal zien dat je ouders net tijdens die week last minute aankondigen dat ze even op bezoek komen. Tijd om je hele interieur onder handen te nemen is er niet, dus je moet roeien met de riemen die je hebt.

30 minuten

Gelukkig zijn er een aantal dingen die ervoor kunnen zorgen dat je huis er binnen een halfuur al heel wat netter uitziet. En nee, daarvoor heb je geen kuisploeg of kaboutertjes nodig. Ten eerste kan je al beginnen met de vaat weg te werken. Een keuken vol vieze borden ziet er nu eenmaal niet erg opgeruimd uit en je zal zien dat die afwas veel sneller gedaan is dan je zou denken – zeker mits de nodige tijdsdruk. Vervolgens is het tijd om je woonst te verluchten, dus zet alle ramen en deuren groot open. Ondertussen geef je je wc een snelle schoonmaakbeurt, want het toilet is één van de enige dingen in je badkamer waar gasten gebruik van maken en het is wel zo leuk voor hen als er geen remsporen te bespeuren zijn. Haal ook even een doekje over de lavabo zodat ze in alle netheid hun handen kunnen wassen.

De tijd die je nog over hebt, gebruik je om eerst alle rondslingerende papiertjes en andere prullaria in een doos te verzamelen. Zet die voorlopig even in de kast – het echte opruimwerk volgt later wel. Neem ten slotte de stofzuiger erbij en zorg dat in ieder geval je keuken, salon en inkomhal stofvrij zijn. En vergeet niet: fake it till you make it.

