Is één van jouw goede voornemens voor 2020 om op dieet te gaan? Lees dan zeker nog even verder. Want hoewel we diëten vaak associëren met negatieve gevoelens, kan het ook aangenamer. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat je favoriete warme drankje, koffie, je kan helpen om af te vallen.

Koffie is voor velen van ons een onmisbaar deel van ons leven. Noem het een verslaving of niet, maar de zwarte drank is je beste vriend tijdens zware ochtenden op het werk of na een koude winterwandeling. En ook zij die wat kilootjes willen verliezen, hebben aan koffie een trouwe bondgenoot.

Kopje koffie?

Onderzoekers van de universiteit van Illinois in de Verenigde Staten publiceerden een onderzoek in het vakblad Journal of Functional Foods waaruit blijkt dat vier tassen koffie per dag een positieve invloed kunnen uitoefenen op je gewicht. De cafeïne zou met name de gevolgen van een te vet- en suikerrijk dieet beperken. Om tot die conclusie te komen, kregen twee groepen ratten dezelfde voeding voorgeschoteld. Die was erg rijk aan suikers en vetten. Een van beide groepen kreeg daarnaast echter ook het equivalent van vier tassen koffie aan cafeïne toegediend en met resultaat. De koffiedrinkende knaagdieren wogen aan het einde van de studie 16% minder en beschikten over 22% minder lichaamsvetten. Geen fan van koffie? Maté zou dezelfde eigenschappen hebben.

