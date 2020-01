Het is winter, de dagen zijn kort en het zou ons niet verbazen als de lucht grijs ziet op het moment dat je dit leest. De wintermaanden in ons Belgenlandje zijn voor de meesten onder ons niet bepaald een genot en zeker in combinatie met een drukke job kan al die grauwheid voor de nodige stress zorgen.

Natuurlijk kan je ervoor kiezen om minder te werken, om de zon op te zoeken of om je elk weekend terug te trekken in de natuur om die zuurverdiende portie groen op te snuiven. Maar helaas is dat niet altijd of voor iedereen mogelijk. Gelukkig bestaat er nog een ander trucje.

Noodgeval

Een foto van een prachtig bos of een ander stukje natuur aan je muur hangen zou namelijk al volstaan om meer tot rust te komen. Dat is althans de conclusie van een studie van Magdalena van den Berg van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Voor het onderzoek werden de proefpersonen volgeplakt met sensoren om hun gemoedstoestand te meten. In eerste instantie kregen ze foto’s te zien van nu eens een stedelijk landschap, dan weer een natuurrijke omgeving. Vervolgens moesten ze een erg stressvolle test doen die hen danig onder druk zette. Na afloop kreeg de helft van de testgroep foto’s van een stad te zien, de andere helft mocht genieten van bomen en ander groen. En wat bleek? Zij die de natuurfoto’s kregen voorgeschoteld, kwamen heel wat sneller tot rust dan de rest. Uiteraard is een foto van een bos geen wondermiddel om nooit meer gestrest te zijn, maar het helpt wel om wat meer rust te vinden. Hang er dus snel eentje naast je laptop voor noodgevallen.

