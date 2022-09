Experten zijn het erover eens: “Als je een spin ziet in huis, doe dan DIT!”

Arachnofobie of in mensentaal ‘spinnenangst’ is iets wat veel mensen ervaren. Misschien logisch ook, de kleine (en grote) achtpotige beestjes zijn meer dan eens de hoofdrolspeler in horrorfilms en nachtmerries. En toch hebben ze een nut en zou je het volgende moeten doen wanneer je er eentje in huis ziet.

De Amerikaanse entomoloog – iemand die wetenschapper is op het gebied van insecten – Matt Bertone heeft in een stuk geschreven waarom het eigenlijk heel goed is om spinnen in huis te hebben. De diertjes eten namelijk vervelende parasieten en andere schadelijke insecten. Spinnen garanderen eigenlijk een soort van balans bij je thuis.

”Niet doden”

En misschien nog belangrijker voor mensen die een heilige schrik hebben voor de beestjes: spinnen blijven meestal uit onze buurt omdat wij een veel grotere bedreiging vormen voor hen dan zij voor ons. “Dood daarom geen spinnen”, zo vraagt Bertone. “Wil je ze niet in de buurt? Zet ze dan gewoon buiten zodat ze daar hun ding kunnen doen”, aldus de entomoloog.

Foto: Unsplash