Bikinimodel deelt eerlijke foto’s én mooie boodschap: “Je bent uniek. Vergeet dat NOOIT!”

Karina Irby is haar naam. En op Instagram heeft de dame maar liefst 1.2 miljoen volgers.

Daar deelt ze dan ook geregeld nieuwe plaatjes. Het bikinimodel steekt ook, uiteraard, haar lichaam niet weg. Waarom zou ze? Naast eerlijke foto’s deelt ze vaak ook positieve boodschappen. “Voor het geval je dit geheugensteuntje vandaag nodig had…”, opent ze onderstaande post.

“Je bent uniek. Vergeet dat NOOIT!”

“Net als miljoenen andere mannen en vrouwen, ben ook ik door de jaren heen gehersenspoeld door wat de maatschappij als ‘aantrekkelijk’ en ‘aanvaardbaar’ beschouwde. Geen rondingen. Alles bewerken. Geen buikje. Geen grote maten. Geen plooien. Geen lichaamshaar. Je moest ‘perfect’ zijn! Of dat dachten we toch”, gaat Karina verder. “Tot NU. Onze lichamen zijn juist bedoeld om er allemaal anders uit te zien en verschillend aan te voelen! Dat is wat ons tot ONS maakt! Je bent uniek. Vergeet dat alsjeblieft NOOIT!”, besluit ze.

Haar fans reageren lovend. “Je hebt zo’n positieve invloed op mannen en vrouwen, zodat ze van hun lichaam kunnen houden zoals het is”, laat iemand weten. “Ik hou ervan hoe open je bent met je lichaam. Ik wou dat ik het zelfvertrouwen had om zo te zijn”, besluit een volger. Toch krijgt ze ook veel haatberichten. Die toont ze in één van de onderstaande posts. “Ik hou er niet van hoe mensen elkaar hier (online, red.) kunnen behandelen. Zich verschuilen achter hun scherm. Wat een smerig en walgelijk gedrag… We moeten allemaal beter zijn. Beter zijn in niet luisteren (naar de norm, red.). En beter zijn om nooit zo tegen anderen te praten”, aldus Karina. Hoog tijd om een kijkje te nemen!

Foto: Instagram – Bron: The Sun