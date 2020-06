Voel jij je ook wel eens overbodig op de werkvloer? Je bent niet alleen. Uit een onderzoek van de Antwerp Managemen School blijkt dat 1 op de tien Belgische werknemers zich overbodig voelt en dat ze vinden dat hun capaciteiten op de werkvloer niet in lijn liggen met de ontwikkelingen van het bedrijf. Bijgevolg voelen ze bepaalde competenties aan als onnodig. Het zijn vooral werknemers met hoge anciënniteit en routinetaken die met deze gevoelens te maken krijgen.

Sectoren zoals handel, logistiek en transport zijn niet toevallig de domeinen met de meeste routinejobs en springen in het onderzoek naar de voorgrond. Dezelfde trend valt op bij functies zoals administratief medewerkers, pakjesbezorgers of winkelbedienden. Een op de acht van de ondervraagde werknemers zegt in het onderzoek dat hun vaardigheden niet langer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben moeite om de ontwikkelingen in hun vakgebied te volgen en stellen dat hun functie bij een mogelijke reorganisatie zelfs in het gedrang komt.

Veroudering op de werkvloer

Ook leidinggevenden hebben hun bedenkingen bij de interne inzetbaarheid van hun medewerkers. Zo meent 30% van de leidinggevenden dat vrijwel niemand van de medewerkers intern makkelijk een andere functie zou kunnen vervullen als ze ernaar op zoek zouden gaan. Meer dan een tiende (12%) van de leidinggevenden signaleert dat de competenties van veel werknemers in hun team toe zijn aan een verjongingskuur. Maar liefst één op drie zegt dat de kwaliteiten van heel wat teamleden op latere termijn zelfs overbodig worden door de ontwikkelingen van technologie en 43% heeft medewerkers in het team die niet meer kunnen volgen met de dagelijkse realiteit.

Niet zozeer de leeftijd maar vooral een hoge jobanciënniteit in combinatie met manuele -en routinetaken verklaren deze vormen van veroudering. Van de medewerkers die langer dan 25 jaar dezelfde job uitvoeren, scoort 19% hoger dan gemiddeld op achterhaalde competenties. Ter vergelijking: dat percentage duikt naar 6% bij diegenen die minder dan drie jaar hun huidige job uitvoeren.

Verdere ontwikkeling

Medewerkers toekomstbestendig maken blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werknemer, leidinggevende als de HR-afdeling, klinkt het. Uit het onderzoek blijkt dat zowat de helft van de werknemers de nodige ondersteuning ontvangt: een gesprek over de verdere loopbaan, aandacht van de leidinggevende voor verdere ontwikkeling, het zorgen voor opleidingskansen… Toch valt zowat één vijfde van de werknemers uit de boot op dit vlak: 27% geeft te kennen dat hun leidinggevende tijdens gesprekken enkel aandacht besteedt aan prestaties en niet aan hun de verdere ontwikkeling.

