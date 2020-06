Kokkerellen is leuk, maar er zijn zo van die taakjes die je liever zou uitbesteden aan je denkbeeldige keukenhulpje (of je lief). Wij denken spontaan aan ajuinen snijden, tomaten ontvellen en rauwe kip in blokjes snijden. Maar ook een citroen persen is niet altijd een fluitje van een cent.

Eerst en vooral komt het sap zowat overal te zitten – niet bepaald een pretje als je vingers onder de velletjes zitten omdat je nu eenmaal een stresskip bent. Bovendien is het opletten geblazen dat er geen pitten in je maaltijd belanden, want niemand houdt van een verrassende, bittere, krokante bite. Uiteraard kan je voorzichtig met een kleine fruitpers aan de slag, maar als we TikTok mogen geloven, bestaat er een ware lifehack.

Gaatje maken

Het is TikTokster en voedingsdeskundige Jacqui Bain die de hack deelde op haar profiel. Wil je zonder rommel en binnen de kortste keren je citroenen persen, dan volstaat het om met een vleespen of een ander puntig voorwerp een diep gat te prikken in één uiteinde van de citroen. Rol de citroen op voorhand even op het aanrecht zodat het sap beter loskomt, prik het gat en knijpen maar. Simpel en efficiënt, want heel wat TikTokers deden Bain al na en kwamen tot de conclusie dat de lifehack écht werkt.

