Wie overeet zich niet tijdens Kerstmis? Maar zorg er wel voor dat je nog een plekje overhoudt voor deze heerlijke Nutella-cake. Met dit als dessert kan je gewoon niet de mist ingaan. Je hebt trouwens maar twee ingrediënten nodig. Handig!

Het enige wat je nodig hebt zijn eitjes en uiteraard… een Nutella-pot. Volgens Andrea Soranidis, die de Nutella-cake uit haar koksmuts toverde, heb je maar 30 minuten nodig om de cake te maken.

Klop het eiwit stijf totdat je een zeer luchtige schuim hebt en smelt vervolgens de Nutella in de microgolfoven gedurende 30 seconden.

Daarna mix je het opgeklopte eiwit met de gesmolten chocolade. Maar let op, zie dat je de lucht niet uit het eiwit klopt. Voeg daarom per keer maar 1/3 van het eiwit toe aan de kom met Nutella.

Doe het mengsel daarna in een ingevette bakvorm en laat het 20 tot 25 minuten in de oven staan op 175°. Haal de cake vervolgens uit de oven, maar heb wel nog eventjes geduld vooraleer je toeslaat, want de cake moet nog even afkoelen.

Hier vind je het volledige recept.

