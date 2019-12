Of je nu seks met mannen of vrouwen hebt, aan het eind van de dag draait het allemaal om hetzelfde: dat je er allebei maximaal van geniet. Toch vinden vrouwen andere dingen lekker dan mannen. Hier alvast drie tips om een heerlijke sekspartij flink op weg te helpen.

Neem de tijd

Als vrouwen met elkaar de lakens delen, zijn ze gemiddeld 55 minuten in de weer, blijkt uit cijfers van het Academisch Medisch Centrum uit Nederland. Dat is maar liefst 20 minuten langer dan bij een heteroseksueel koppel.

Gelukkig voor lesbische koppels zijn haast en spoed zelden goed, zeker als het over de horizontale salsa gaat. Neem dan ook de tijd om elkaars lichamen af te tasten vooraleer je aan het werk gaat. Ga niet meteen op zoek naar haar clitoris, maar werk speels van buiten naar binnen. Aai eerst haar schaamlippen en werk langzaam en zachtjes naar de clitoris toe. Voer daarna het tempo pas op naar haar wens en voel aan waar ze opgewonden van wordt.

2. Loslaten

Sommige mensen zijn van nature echte control freaks. Ze willen alles onder controle hebben en focussen zich enkel op de perfectie. Die karaktertrek gaat slecht samen met seks. Hoe meer je de controle vasthoudt, hoe minder je zal voelen, ervaren en hoe moeilijker het wordt om klaar te komen. Gelukkig zijn er allerlei kleine dingen die kunnen helpen om meer in het hier en nu te zijn en je over te laten aan het genot. Maak bijvoorbeeld gebruik van een glaasje wijn vooraf of zet fijne muziek op. Bespreek met elkaar wat je om je gemak stelt en steun elkaar hierin.

3. Maak gebruik van hulpmiddelen

Meer dan bij een hetero relatie kunnen lesbiennes beroep doen op een breed gamma aan seksspeeltjes. Tegenwoordig vind je niet alleen vibrators, maar ook dildo’s in alle vormen en maten. Populair is de strap-on of voorbinddildo. Een strap-on bestaat eigenlijk uit twee onderdelen: het harnas en de dildo. Ook daarvan zijn een grote verscheidenheid aan exemplaren te verkrijgen.

Er zijn veel seksstandjes mogelijk met de strap-on, afhankelijk van welk model je gebruikt. Zo zijn er eigenlijk maar weinig posities die heteroseksuele koppels aannemen die zelfs met een voorbinddildo fysiek te uitdagend zijn voor lesbische partners. Tenzij je een lumbago of spierscheur wil riskeren natuurlijk.

