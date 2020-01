Dus als je dit nu aan het lezen bent en er zit tabak in liefdesnestje: haal het er ONMIDDELLIJK uit.

Bon, de kans is klein dat dat effectief het geval is, maar toch zijn er vrouwen op deze aardbol die dat wél doen. ‘Vaginale tabak’ zou in West-Afrika namelijk nogal ‘in’ zijn…

Waarom, vraag je je af? Wel, blijkbaar zweren sommigen bij de positieve effecten. ‘t Zou namelijk het seksleven verbeteren… Daarbovenop geeft het volgens anderen meer seksueel genot én zou het de kans op een zwangerschap verhogen.

‘t Zou niet gaan om tabak zoals we dat hier kennen, maar om een mengeling van gedroogde tabaksbladeren in combinatie met de wortels van een bepaalde boom (de tangora, red.) óf van andere inheemse planten. Er zijn zelfs fabrikanten (ja, daar zijn dus fabrikanten van…) die er soda en sheaboter aan toevoegen.

Bijwerkingen troef!

‘t Resultaat is een branderige vagina, gevolgd door duizeligheid, overgeven én zelfs verlies van bewustzijn. Niet zo gek dus dat dokters het afraden. Er zouden zelfs al eerste vaststellingen zijn van verhoogde kans op kanker. Al is dat nog niet dieper onderzocht.

Dokter Diop uit Senegal legt uit: “De vagina is zeer gevoelig en die omgeving ‘aanvallen’ met een product dat gemaakt is van tabak en soda is levensgevaarlijk.” Verder onderzoek moet nog gebeuren, maar speel het in tussentijd maar gewoon op safe…

Bron: The Sun/Panorama.nl

Photo by Ariel Camilo from FreeImages