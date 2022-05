Dit zijn de meest indrukwekkende treinreizen ter wereld

Overal ter wereld zetten landen meer in op het openbaar vervoer, nu de klimaattransitie vrijwel onvermijdelijk wordt. Reizen per trein wordt zo snel het nieuwe alternatief voor vlieg- en autoreizen. En terecht: het is een zorgeloze manier van reizen, waarbij je je enkel moet nestelen in een wagon om vervolgens urenlang te genieten van de prachtigste vergezichten die je door jouw venstertje kan aanschouwen. Weet je niet waar naartoe? CNN maakte een lijst van de meest indrukwekkende treinreizen ter wereld.

1. West Highland Railway, Schotland

Foto Unsplash

Deze treinrit is 193 kilometer lang en rijdt van Glasgow naar Fort William, helemaal tot aan de voet van de Ben Nevis, waar de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk zich bevindt. Onderweg kan je je vergapen aan meren, bergen en weides. Pluspunt: de treinrit is wereldberoemd dankzij zijn verschijning in de Harry Potter-films, als onderdeel van de Hogwarts Express.

2. Trans-Iraanse Spoorlijn, Iran

Deze treinrit is maar liefst 1.394 lang en maakt sinds juli 2021 deel uit van het UNESCO werelderfgoed. De route telt 224 tunnels, 400 bruggen en rijdt tot een hoogte van 2.130 meter. Niet te missen!

3. The Ghan, Australië

Een rit met ‘The Ghan’ brengt je van de ene kant van het Australische eiland naar het andere. Met andere woorden: 2.979 kilometer aan waanzinnige woestijnen, bossen en bergen in een luxueuze trein.

4. Peking-Lhasa Spoorlijn, China

Geen enkele spoorlijn ter wereld klimt hoger dan de Peking-Lhasa Spoorlijn, die een top bereikt van maar liefst 5.076 meter boven de zeespiegel. De lijn van 2.000 kilometer brengt je helemaal door het Tibetaanse Hoogland. Deze reis onvergetelijk noemen is een onderstatement.

5. Darjeeling Himalayan Railway, India

Dit is eentje voor de Wes Anderson-fans: de trein die in de filmklassieker ‘Darjeeling Limited’ genomen wordt, is tenslotte gebaseerd op deze, die ook wel de ‘Speelgoedtrein’ genoemd wordt. Niet onlogisch, want de trein lijkt zo uit een tekenfilm te komen. En ook zijn ritje van 89 kilometer is de moeite: die trein klimt zo’n 2.134 meter tussen New Jalpaiguri en Darjeeling, doorheen een bergketen.

6. Oslo-Bergen Spoorlijn, Noorwegen

Deze Noorse trein voert je doorheen de Hardangervidda, een ontzagwekkende en ruwe plateau vlakbij de fjorden. Onder meer te zien op de route: gletsjers, meren, rivieren, bergen en hier en daar wat fauna als je geluk hebt. Je rit eindigt in Bergen, een schattig stadje dat ook wel eens de poort naar de fjorden genoemd wordt.

7. Bernina Express, Zwitserland

Foto Unsplash

Zwitserland is al een paar keer uitverkoren tot de koning van de treinen, en dat is niet enkel dankzij zijn uitstekend net van openbaar vervoer. Die titel heeft hij ook te danken aan adembenemende treinritten zoals de Bernina, die helemaal doorheen de Zwitserse Alpen reist richting Turijn.

8. The Canadian, Canada

Foto Unsplash

Een van de langste ritjes in de lijst: The Canadian, een fantastische treinreis van maar liefst 4.463 kilometer tussen Toronto en Vancouver. Op vier dagen tijd doorkruis je het reusachtige land, met zicht op bergketen, wouden, meren en prairies.

9. Le Petit Train Jaune, Frankrijk

Dit ultraschattige treintje rijdt zo’n 63 kilometer lang doorheen de Franse Pyreneeën. De vintage gele trein maakt de rit alleen al de moeite waard, maar in de zomer krijgt de rit nog een extra touch: de open daken zorgen voor een magnifiek zicht in de blakende zon.

10. The TranzAlpine, Nieuw Zeeland

Opnieuw een spectaculaire treinrit doorheen de bergen, die je in 4 uur half van Christchurch naar Greymouth brengt. Maakt het de moeite waard: het open dak, de Zuidelijke alpen en zelfs een audiogids die je duiding geeft bij de vergezichten.

