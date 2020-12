December is steevast de maand van de lijstjes. Zo is er ook de jaarlijkse top 100 van de meest populaire hondennamen, opgesteld door de Nederlandse huisdierenverzekering Petplan.



Roep je Luna of Max op straat, dan is de kans groot dat minimaal een paar honden beginnen te blaffen, of op je af komen gestormd, met de tong uit hun blije hondenbek.

Luna en Max op 1

Want Luna en Max zijn in 2020 de populairste hondennamen. Luna was in de afgelopen vier jaar al drie keer de populairste hondennaam, alleen vorig jaar haalde Max haar in. Nu is ze dus weer terug op nummer 1. Dat blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekering Petplan, gebaseerd op data van bijna 9.000 huisdiereigenaren.

Buddy is nieuw

Kijken we naar de totale top 5 voor alle nieuwe pups dan zijn er weinig verrassingen, deze bestaat uit Luna, Max, Bobbie/Bobby, Bella en Pip. Op plek 6 tot 10 staan opvallend genoeg wel namen die vorig jaar nog niet in de top 10 voorkwamen, zoals Buddy. En ook Charlie, Joep, Ollie en Nala – ook een zeer geliefde kattennaam – zijn ‘naamnieuwelingen’.

Een nader kijkje in de top 100 leert verder dat Kees hekkensluiter is, Pepper prijkt op 88, Beau op 63 staat en Bo op 11. En Baco op 93.

Top 10 hondennamen teef

Luna Bella Pip Nala Lola Bo Coco Lizzy Molly Saar

Top 10 hondennamen reu

Max Buddy Joep Ollie Guus Bobby Boris Dex Jack Milo

