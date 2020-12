December is officieel begonnen, de feestdagen komen er langzaam maar zeker aan en we kunnen beginnen uitkijken naar het nieuwe jaar. Dat betekent traditiegewijs ook dat je de komende tijd weer een heleboel lijstjes de revue zal zien passeren. Aan het einde van een jaar heeft een mens nu eenmaal nood aan afronding.

Ook Spotify ontsnapt niet aan die drang. Ook het sreamingplatform wil de dingen graag op een rijtje zetten vooraleer het nieuwe jaar van start gaat. En dus maakten ze een lijstje met de meest gestreamde nummers van 2020 in België.

Belgen

Volgens Wilbert Mutsaers, Head of Music Spotify Benelux, is België een land als geen ander. We luisteren veel muziek en zijn dol op een hele resem verschillende genres. Bovendien luisteren we niet alleen naar muziek van internationale beroemdheden, maar is ook de Belgische muziekscene goed vertegenwoordigd in de top vijftig. De top tien wordt echter gedomineerd door The Weeknd, op de voet gevolgd door Imanbek, SAINT JHN en Tones And I.

Top tien nummers

The Weeknd: Blinding Lights Imanbek, SAINt JHN: Roses (Imanbek Remix) Tones And I: Dance Monkey DaBaby, Roddy Ricch: ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) Roddy Ricch: The Box Dua Lipa: Don’t Start Now Lewis Capaldi: Before You Go A7S, Topic: Breaking Me Trevor Daniel: Falling Regard: Ride It

Het bericht Dit waren de meest gestreamde nummers van 2020 op Spotify verscheen eerst op Metro.