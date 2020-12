De herfst en winter zijn de seizoenen bij uitstek om je te goed te doen aan een heerlijke kop warme chocomelk. Niets beter om je koude handen op te warmen en je humeur een instant boost te geven. Maar wist je dat het drankje, mits je het goed klaarmaakt, je ook kan helpen om ’s nachts beter te slapen?

Je kent het vast wel. Je komt thuis na een lange dag werken – of je klapt je laptop dicht in je thuiskantoor, want ja, de coronacrisis is nog steeds een feit – en je bent moe of je voelt je misschien zelfs een beetje droevig. Je hebt nood aan een oppepper en dus steek je een stuk chocolade naar binnen om je beter te voelen. Door de verschillende mineralen die chocolade bevat en door het stofje theobromine heeft het snoepgoed namelijk een oppeppende werking – nee, dat beeld je je dus niet in. Maar wist je dat chocolade er daarnaast ook voor kan zorgen dat je beter slaapt?

Recept

Een Vora, een Amerikaanse psychiater, bedacht een recept voor warme chocolade waardoor je meteen in dromenland belandt. Gedaan met urenlang woelen en piekeren in bed. Chocolade bevat namelijk magnesium waardoor je ontspant. Vora stelde dus een recept samen voor een warme kop chocolademelk, rijk aan cacao en specerijen, dat je best net voor het slapengaan klaarmaakt om zalig te slapen.

Ingrediënten

1 tas amandelmelk

1 soeplepel cacaopoeder

1 koffielepel kaneel

1 koffielepel geklaarde boter

1 koffielepel kokosolie

1 snufje nootmuskaat

1 snufje gemalen kardamom

Vanille-extract

Zo maak je het klaar

Warm de amandelmelk op in een pannetje. Voeg de andere ingrediënten toe en roer goed. Drink het drankje terwijl het lekker warm is.

