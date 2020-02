De ene vrijpartij is de andere niet. Nu eens ben je in een tedere bui, dan weer mag het er allemaal wat ruiger aan toe gaan. Het ene moment neem je uitgebreid de tijd om elkaar te plezieren, het andere past een vluggertje nog net in je drukke schema. En voor elk van die scenario’s bestaat er een ideaal moment van de dag.

Ochtendstond heeft goud in de mond

Wie het bed deelt met een man, heeft vast al gemerkt dat een ochtendlijke erectie eerder regel dan uitzondering is. Dat is te wijten aan het testosterongehalte dat bij het ontwaken de hoogte in schiet. Laat die erectie niet aan je voorbijgaan en grijp je kans met beide handen. Bij vrouwen is er geen mechanisme dat ’s ochtends automatisch opstart, maar een beetje geknuffel doet wonderen.

Tussendoortje

Hebben jij en je partner de luxe om van thuis uit te werken of om tijdens de lunchpauze langs huis te kunnen gaan? Dan is een vluggertje de manier bij uitstek om wat oxytocine aan te maken. Dat hormoon komt vrij tijdens je orgasme en geeft met name je zelfvertrouwen een boost. Ideaal om een namiddagdipje te vermijden. In het weekend kan je dan weer uitgebreid de tijd nemen en een dutje doen na die namiddagse vrijpartij.

Afterwork

Sinds wanneer moet seks ’s avonds steevast wachten tot jullie in bed duiken? Zorg voor wat variatie en las eens een partijtje bedseks in net na het werk. Na zo’n lange dag kan je brein eindelijk ontspannen wat de aanmaak van dopamine vergemakkelijkt. Het hormoon zorgt voor een gevoel van welzijn en daar hebben we allemaal weleens nood aan.

Slaapzucht

Het moment waarop je in bed kruipt is voor velen ook het moment waarop ze hun bekommernissen even aan de kant leggen tot de volgende ochtend. Dat betekent dat je helemaal tot rust komt en laat dat nu de perfecte omgeving zijn voor een tedere vrijsessie. De hormonen die tijdens je orgasme vrijkomen, zorgen er bovendien voor dat je makkelijk in slaap valt in elkaars armen. Slaapzacht!

