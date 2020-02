Een afbeelding van een man die in een vliegtuig staat, heeft voor veel opschudding op het internet gezorgd. De kerel in kwestie stond blijkbaar zes uur lang recht terwijl de vrouw met wie hij reisde lekker aan het slapen was.

De foto werd op Twitter gedeeld door een levenscoach die de man prees en schreef:”Deze man stond de gehele 6 uur zodat zijn vrouw kon slapen. Dat is liefde.” Indien dit liefde is, zou men al snel niet meer verliefd willen worden.

Er kwam heel wat kritiek op de vrouw in kwestie, die “egoïstisch” tot zelfs “vreselijk” werd genoemd. Iemand anders zei: “Ze kon niet gewoon over hem liggen?! Ik zal hun huwelijk niet beoordelen. Mijn echtgenoot is het soort man dat dit voor mij zou doen, maar ik ben niet het soort vrouw dat dit van hem vraagt !”

Een andere voegde eraan toe: “Ik kan mijn man nog geen 10 minuten laten staan. Ik zou zeker op zijn schoot slapen, wat nog comfortabeler zou zijn. Of goed op de stoel rusten. Waarom zou je je man 6 uur laten staan?”

Authentiek?

Sommigen twijfelden aan de authenticiteit en wezen erop dat luchtvaartmaatschappijen mensen niet doelloos in het gangpad laten staan. “Welke luchtvaartmaatschappij staat iemand toe om 6 uur te staan ​​tijdens een vlucht?”, schreef iemand op Twitter.

Anderen begonnen de situatie te vergelijken met de beruchte Titanic-scène waarin Rose op het drijvende stuk deur ligt. Er is genoeg ruimte voor Jack om met haar mee te doen en we weten allemaal wat er daarna gebeurt.

