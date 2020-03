Een goede nachtrust of een leuke vrijpartij? Voor sommigen is het echt een dilemma, voor anderen niet. Swiss Sense ging op onderzoek en kwam tot de conclusie dat meer dan de helft van de Vlamingen (52,9%) toch de voorkeur geeft aan een goede nachtrust. Grote kans dus dat de meerderheid in Vlaanderen World Sleep Day, morgen, letterlijk neemt.

‘Ik verkies een nacht lekker slapen boven seks.’ Die stelling legde Swiss Sense aan 1.000 Vlamingen voor en 23,8% is het er roerend mee eens en 29,1% is het er eerder mee eens. Samen dus goed voor 52,9% of 529 keer volmondig ja. Conclusie: de meerderheid verkiest lekker uitslapen boven vrijen.

Vrouwen halen percentage omhoog

Het zijn de vrouwen die het percentage boven de 50% trekken. Van de dames is 67% het eens met de stelling. Bij de mannen ligt dat veel lager: bijna de helft met 38,8%. Als we naar leeftijd kijken, zijn het de jongeren onder de 34 die het vaakst slapen boven seks kiezen (55%). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jonge ouders met pasgeborenen hun slaap net iets meer weten te waarderen. Dit percentage ligt net iets lager in de leeftijdscategorie 35-55 jaar waar 51% er zo over denkt en bij de 55-plussers kiest 53,3% voor de goeie nachtrust.

4 op 10 mannen willen nachtrust opgeven voor seks

En wie verkiest er dan vrijen boven slapen? Meer dan 4 mannen op 10 (43,4%) is bereid om wat minder te slapen als daar een stomende vrijpartij tegenover staat. Bij de vrouwen is dat opvallend genoeg minder dan de helft: 17,3%. De dames zijn duidelijk meer aan hun nachtrust gehecht dus.

Wat met vrijen vóór het slapengaan? ‘Fijn, maar geen noodzaak’, zegt 57,2% van de ondervraagden. Slechts een kleine minderheid zegt écht behoefte te hebben aan een beetje stoeien voor het slapen: 6,1%. Net geen 3 op 10 Vlamingen hebben echt geen boodschap aan seks voor het slapengaan: 29,7% zegt het ‘absoluut niet nodig te hebben’. De enige slotconclusie is dat voor het grootste deel van de Vlamingen een goede nachtrust primeert boven hun seksleven.

Het bericht Dit hebben we liever dan seks verscheen eerst op Metro.