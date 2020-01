Het nieuwe jaar is officieel begonnen (hoewel sommigen nog kunnen genieten van enkele welverdiende daagjes vakantie) en een nieuw jaar betekent ook nieuwe kansen. De een neemt zich voor om eindelijk werk te maken van zijn conditie, de ander wil werk maken van een nieuwe job. Of wie weet wil je wel de liefde van je leven tegenkomen? Wacht dan niet te lang!

Uiteraard telt een jaar 52 weken en heb je dus tijd zat om je goede voornemens te verwezenlijken. Het is niet omdat je deze week nog niet in de fitness bent geraakt, dat dat betekent dat je er het hele jaar niet zal komen, toch? Maar wat de liefde betreft ben je er beter vroeger dan later bij.

Meer registraties, meer berichten

Volgens de datingsite Meetic is zondag 5 januari, de eerste zondag van het jaar, namelijk hét moment bij uitstek om je toekomstige lover tegen het virtuele lijf te lopen. Op die dag vinden namelijk dubbel zoveel registraties plaats bij Meetic als op een ‘gewone’ dag. Een absoluut jaarrecord. En niet alleen het aantal registraties neemt toe; er worden ook een pak meer berichten uitgewisseld. Mensen zouden maar liefst 69% meer berichtjes naar potentiële lovers sturen dan op andere dagen, wat zelfs meer is dan op valentijn. Wil je zeker zijn van een date, begeef je dan tussen 21 en 22 uur online, want dat schijnt spitsuur in datingsiteland te zijn.

