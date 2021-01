Voor fanatieke reisliefhebbers was 2020 geen makkelijk jaar – voor de rest van ons ook niet trouwens, maar dat is weer een heel ander verhaal. Door het coronavirus was op vakantie gaan een stuk moeilijker dan voorheen en beperkten tripjes zich meestal tot lokale bestemmingen in eigen land. Maar dat betekent niet dat we niet mochten dromen.

En dat deden we blijkbaar massaal. Airbnb heeft een overzicht gemaakt van de vakantiewoningen die we in 2020 het vaakst op ons verlanglijstje zetten. Het resultaat is een eclectisch overzicht dat zonder twijfel aantoont hoe graag we nog eens zonder zorgen op vakantie zouden willen vertrekken. Nog op zoek naar reisinspiratie voor na de coronacrisis? Lees dan zeker verder.

House in countryside, Canicatti (Sicilië)

Exquisito apartamento con espacios abiertos y luz, Barcelona (Spanje)

Charming gardenroom with woodstove, Ermelo (Nederland)

Holiday in Toscany in the Strettoio, Rignano sull’Arno (Italië)

Romantic Lakeside Home with Views of Lake Como, Menaggio (Italië)

The best position in Hvar, Hvar (Kroatië)

Het bericht Deze vakantiewoningen op Airbnb deden ons dromen in 2020 verscheen eerst op Metro.