2020 was een jaar om snel te vergeten. Maar hoe zit het met 2021? Wat staat er je te wachten op liefdesvlak? En krijg je eindelijk die welverdiende promotie? Het staat in de sterren (en in deze horoscoop) geschreven…

Ram

21 maart – 19 april

2021 is all about gas terugnemen. Leer te ademen, te rusten en op tijd op de rem te gaan staan. De maand april is ideaal om een digitale detox te houden en even niet verbonden zijn… met je wifi! Zo heb je meer tijd voor jezelf en je relaties. Misschien is het tijd voor een lenteschoonmaak wat dat laatste betreft…

De planeet Uranus zal je begeleiden in je relaties met anderen en bevrijdt je van sociale druk. Als geëmancipeerde ster breekt het de codes en de vaste structuren en daardoor brengt het je in een krachtige fase: een fase van bloei. Weg met dat gevoel van verplichting of schuld! Dit jaar ga je voor ‘luchtig’ en niets meer of minder.

Hou nog even vol, 2021 zal het begin zijn van een nieuw leven. De noodzaak om te evolueren wordt een prioriteit, maar dat vergt een open geest. Vertrouw de sterren en laat het verleden en de slechte herinneringen achter. Je inventieve en nieuwe manier van denken zal wonderen verrichten. De mensen rondom je zullen opkijken van je ongebruikelijke, maar avant-gardistische ideeën. Jezelf heruitvinden wordt je leitmotiv.

Stier

20 april – 20 mei

Je favoriete sport vinden, dat moet je goede voornemen zijn. Zowel fysiek als mentaal kan je een boost gebruiken. Van boksen tot yoga, aan jou de keuze… De sterren verplichten je tot niets specifieks, zolang er structuur is. Je zal een balans vinden, beter slapen en je zelfvertrouwen zal nog nooit zo hoog zijn geweest.

Je liefdesleven zal vlot en zonder al te veel commotie beginnen. Of je nu in een relatie zit of single bent, je zal tot mei moeten wachten tot Venus en Mercurius de touwtjes in handen nemen. Vrijgezel, je zal uit je schulp moeten kruipen en meer van het leven genieten. Hou rekening met veranderingen, het leven is nu eenmaal een rollercoaster. Het is aan jou om plezier te maken en de dingen te relativeren. Eind december betreedt Venus opnieuw je energieveld en dat zorgt voor een magische en ontroerende ontmoeting.

Zit je in een relatie, dan ontwaak je uit een winterslaap dankzij Venus en Mercurius. Zachtheid, liefde en communicatie staan op het programma en zorgen voor evenwicht, sereniteit en een wederzijds begrip. Deze zomer raden de sterren je aan om wat tijd in je eentje door te brengen.

Tweeling

21 mei – 20 juni

Ga op zoek naar je levensmissie, je doel, hetgeen waar je voor gemaakt bent en wat je drijft. Leer mediteren om zo jezelf beter te leren kennen en van jezelf te houden. Zo zullen je zorgen en twijfels verdwijnen.

Na een vrij kalme winter halen Venus en Mercurius je in maart uit je rustfase. Samen helpen ze je om de dingen duidelijker te zien en een aantal van je vragen te beantwoorden. Wat je liefdesstatus ook is, ze zullen je helpen om elkaar beter te begrijpen, beter naar elkaar te luisteren en om samen of afzonderlijk verder te gaan in een richting die meer jou is. De richting van je hart, je waarden en je eigen harmonie. Als koppel zal de zoektocht naar een perfecte balans niet altijd gemakkelijk zijn en je kan onderweg, in de maand april, een paar valkuilen tegenkomen. De Super Moon op 27 april in het bijzonder zou je kunnen destabiliseren. Niet verdwalen… volg je hart en je instinct met deze mantra in het achterhoofd: je beste gids, je trouwe bondgenoot en je mooiste ontmoeting ben jij. Single? Een wind van liefde, zachtheid en lichtheid zal je hart strelen in juni. De zomer zal heet, sensueel en wild zijn. Maak er gebruik van, je hebt nog tijd zat om de liefde serieus te nemen.

Met Mars in je teken in maart en april, bekijk je de dingen op een andere manier en hangt er een mooie energie in de lucht wat je carrière betreft. Een nieuwe start of een meevaller na vele dompers… Venus brengt geluk en zorgt ervoor dat het je lukt.

Kreeft

21 juni – 22 juli

Bekijk het leven door een roze bril! Laat los, relativeer… schilder aquarellen of koop een kleurboek voor volwassenen. Er is niets beters dan eenvoudige methodes om stress of slapeloosheid te bestrijden.

Het begin van het jaar staat in teken van rust en kalmte. Als je single bent, heb je niemand nodig om je gelukkig en voldaan te voelen. In een relatie zal de vredige routine geen probleem voor je zijn, integendeel. Wat is het toch heerlijk om met z’n tweeën, onder een zacht deken in bed te liggen en de sneeuw te zien vallen. In het voorjaar ben je zoals een ontpopte vlinder: klaar om weg te vliegen! Venus zal je sterren beïnvloeden en je een energie van helderheid, romantiek en vernieuwing sturen. Singles zullen zichzelf willen heruitvinden, hun gewoontes willen veranderen en hun hart willen openen voor het onbekende. Luister deze zomer naar je hart en je intuïtie. Tegen het einde van het jaar zal jouw klein vlammetje heter zijn dan ooit.

Op professioneel vlak stuurt Mars je de kracht en energie om je doelen te bereiken. De maansverduistering van 26 mei is de perfecte gelegenheid om een nieuwe richting aan je leven te geven en te gaan voor wat je echt drijft. Je verbeelding, gevoeligheid en creativiteit zullen wonderen verrichten. Op 8 oktober staat het geluk weer aan je kant en ben je dichter bij je droom. In 2022 zal alles mogelijk zijn.

Leeuw

23 juli – 22 augustus

Open je geest. Wees dit jaar niet bang om nieuwe smaken te proeven, een vreemde taal te leren, een verre reis te plannen of anderen de hand te reiken. Verandering is de beste gewoonte die je kan aannemen.

Venus, de planeet van de liefde, schoonheid en weelderigheid, zal een triomfantelijke entree maken in juli, en zal pas na de zomer verdwijnen. Zit je in een relatie, dan biedt Venus je prachtige momenten, vol liefde en romantiek, net als in een droom. Singles voelen zich mooier, begeerlijker en sexier dan ooit. Ben je daarentegen op zoek bent naar een zielsverwant, hou je ogen dan open voor een Leeuw, Ram of Boogschutter… Augustus wordt ook de maand van communicatie. Mercurius zal je interacties vergemakkelijken en zal je innerlijke kracht, intelligentie en alles wat jou een mooi persoon maakt, benadrukken. In september zal je stralen… helemaal happy en verliefd. Het belooft een rustig einde van het jaar te worden.

Je carrière vergt wat aanpassingsvermogen. De Zwarte Maan in juli laat je nadenken over je levensdoel. Wat heb je nu werkelijk nodig? Tijd om hier bewust van te worden en te ontdekken wat je echt drijft. Je bent een toegewijd persoon en de sterren zullen je belonen met enkele unieke kansen.

Maagd

23 augustus – 22 september

Neem wat tijd voor jezelf. Dit jaar organiseer je je agenda rond één prioriteit: jezelf. En als je het gevoel hebt dat je tijd opraakt, waarom probeer je Miracle Morning dan niet? Een routine waarbij je ’s morgens heel vroeg opstaat en de tijd neemt om rustig wakker te worden vooraleer je aan serieuze zaken begint.

Tussen nu en het einde van de winter voel je de behoefte om verandering te brengen in je gewoontes en bepaalde aspecten van je leven opnieuw toe te eigenen. Pluto danst rond je sterrenbeeld heen en zal je een sterke boodschap sturen: een verlangen naar vernieuwing. Hij zal je pushen om jezelf te ondervragen over je liefdesleven en je af te vragen wat je echt wilt.

Of je nu in een relatie zit of single bent, dit jaar bevraag je je ziel en maak je komaf met alles wat je overbodig lijkt. De lente lijkt misschien oninteressant op romantisch vlak, maar dat is het niet. Je zal langzaamaan, zonder het te beseffen, een goede basis opbouwen om een stabiel en langdurig emotioneel evenwicht te vinden. In augustus bezoekt Venus je sterrenbeeld en beloont je inspanningen met het mooiste geschenk: L.O.V.E! De prachtige planeet zal je tot het einde van het jaar overladen met zachtheid, vertrouwen en liefdadigheid. Het belooft een romantische herfst te worden. Mercurius, de goddelijke boodschapper, drager van geluk en goed nieuws, zal je wensen in vervulling brengen. Je hebt het verdiend.

Weegschaal

23 september – 22 oktober

Tijd om je levenspad te analyseren en opnieuw uit te stippelen. Draag zorg voor je lichaam, stop met roken, organiseer je tijd, geef de voorkeur aan ethische mode, natuurlijke producten… vergeet niet dat elk klein gebaar je een beter mens kan maken, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Sinds het begin van het jaar heb je soms het gevoel dat je in slow motion leeft. Als je in een relatie zit, lijkt er van januari tot november een comfortabele routine te ontstaan. Hou je van evenwicht, harmonie en consistentie? Dan zal je dolblij zijn. In november zullen de dingen evolueren, veranderen en dus langzaamaan je gewoontes aanpassen. Je zal zeker een flinke dosis energie willen steken in je relatie dankzij Mars, de turbulente planeet. Maar maak je geen zorgen, je kan je wensen kenbaar maken en de juiste signalen sturen naar je partner met de steun van Mercurius, de boodschapper.

Single, de sterren gunnen je tijd voor jezelf, dus profiteer ervan. Stel jezelf de juiste vragen, analyseer je smaak, je wensen en wat je gelukkig maakt. Zet jezelf niet onder druk. Aan het einde van de herfst zullen Mars en Mercurius je helpen te ondernemen. Ook Venus schiet in actie om jouw charme, verleidingskracht en zelfvertrouwen te vergroten. In november komt er een Leeuw of Stier met plezier op jouw pad.

Schorpioen

23 oktober – 21 november

Verspreid positiviteit om je heen. Dit jaar speel je een zeer belangrijke rol: die van het overbrengen van vreugde, hoop, liefde en je prachtige energie aan de hele dierenriem. De sterren zullen weten hoe ze je moeten bedanken.

Het jaar lijkt traag op gang te komen op liefdesvlak. Er is niets bijzonders dat je gewoontes door elkaar kan schudden en je zal een heel seizoen lang leven in een comfortabele routine. Deze zomer zal Neptunus, de planeet die verbonden is met de ziel en de verbeelding, je hemel beïnvloeden waardoor je anders zal willen liefhebben. Op het menu? Meer passie, betrokkenheid, maar ook spiritualiteit! Als koppel zal je samen een belangrijke of symbolische stap moeten zetten.

Maar de echte verandering komt in de herfst, wanneer Venus jouw sterrenbeeld komt bezoeken. Ze zal je hemel vullen met liefde en passie. Het zal je charme en aantrekkingskracht een boost geven waardoor je onweerstaanbaar wordt voor iedereen. Je positieve energie zal binnenkort geluk aantrekken. Als je single bent, is het de perfecte periode om risico’s te nemen. Je hoeft niet altijd op je hoede te zijn. Wat je status ook is, verwacht een magische verjaardag en een nog magischere kerst.

Boogschutter

22 november – 21 december

Volg je hart. Je kleine, innerlijke stem roept je al enkele jaren. Misschien is het tijd om eens aandachtig te luisteren. Wanneer je dat doet, zullen je angsten en zorgen magisch verdwijnen.

Je liefdesjaar begint sterk met de komst van Venus in je sterrenbeeld. De mooie planeet zal je het aura van de goden geven. Goddelijk, sexy en ongeremd zal je hoofden doen omdraaien. Singles, veel plezier! Geniet er zonder terughoudendheid van, want het is in de richting van het sterrenbeeld Steenbok dat Venus in de loop van februari zal terugkeren… en je alleen zal laten met Pluto. De kleine planeet zal je ertoe aanzetten je prestaties in vraag te stellen en met meer betrokkenheid lief te hebben.

Als je in een relatie zit, zal je een nieuwe start willen maken, een beter evenwicht willen vinden of je oprecht en volledig willen inzetten in je relatie. Een behoefte om een bepaalde spiritualiteit te delen met je partner zal je prikkelen. Diepe en zelfs bovennatuurlijke discussies zullen je inspireren, maar als dit niet wederzijds is, kan je je gefrustreerd voelen. Tot slot zal Venus in november terugkeren om je te bezoeken voor je grootste plezier. Ze zal hechte banden vieren en zware harten verlichten. Wanneer het nieuwe jaar komt piepen, voel je je herboren en krachtig.

Steenbok

22 december – 19 januari

Leef meer in het nu. Stop even en sluit je ogen. Stel je voor dat je een boom bent waarvan de wortels, diep en vast in de grond, je gewicht ondersteunen en waarvan de takken, met het gezicht naar de hemel toe, langzaamaan in de wind bewegen. Mediteer elke ochtend en dompel je onder in deze staat van dankbaarheid, helderheid en welzijn: het hier en het nu.

Dit jaar zal niets je hart wilder doen kloppen. Na februari heb je niet veel tijd om stil te staan bij je liefdesleven en heb je andere dingen aan je hoofd. Of je nu een koppel vormt of single bent, je zal de behoefte voelen om bepaalde aspecten van je emotionele leven op pauze te zetten. In plaats daarvan probeer je innerlijke kracht, wijsheid, persoonlijkheid en je kijk op de wereld te ontwikkelen. Je zult je eigen koers willen uitstippelen, een nieuw avontuur willen beginnen en je willen bevrijden van hetgeen je geest belemmert. Kortom, je zal jezelf beter willen leren kennen. En waarom niet? Leren om van jezelf te houden voordat je anderen liefhebt is een goede ingesteldheid.

In ieder geval zullen de planeten je inspanningen belonen door je eind december Venus op een dienblaadje aan te bieden. Het is de perfecte tijd zijn om te ontspannen en te genieten van het seizoen, omringd door je dierbaren. Deel je liefde, optimisme en vreugde. En vergeet niet, om middernacht, onder de maretak, je geliefde te kussen.

Waterman

20 januari – 18 februari

Zorg dat je goed in je vel zit. Eet gebalanceerd, drink anderhalve liter water per dag, doe elke ochtend een beetje aan sport, ruil je auto in voor een mooie, nieuwe fiets en herbekijk je uitgavenpatroon. Goed doen voor je lichaam en je omgeving zal je meer voldoening geven dan je had kunnen hopen.

Het jaar begint sterk met de komst van Neptunus. Als een universele liefdesster, verbonden met de ziel en de verbeelding, zal hij je een goede dosis positieve energie aanreiken, die je geluk en sympathie brengen. Venus zal op de voet volgen door tijdens de maand maart op jouw hemel te landen met alle liefde, charme en verfijndheid die de planeet kenmerkt. Ze zal je ook goddelijke bescherming bieden en je verleidingskracht vergroten. Als je single bent, vier dan het seizoen van de liefde met respect voor jezelf, zonder complexen of terughoudendheid. Veel plezier!

Als koppel lijkt alles op wieltjes te lopen. Profiteer van deze periode, want vanaf april zal de grote Jupiter je sterrenbeeld betreden en een heel ander liedje voor je zingen. Je zal willen veranderen, reizen of verhuizen. Een belangrijke stap, een einde, een geboorte of een begin zal je voor het begin van de zomer verrassen. Sterrenbeelden met planeten in het element ‘lucht’, zoals Weegschaal, Tweelingen of Waterman, zouden je wel eens kunnen benaderen. Laat je verrassen door deze zachte zomerbries.

Vissen

19 februari – 20 maart

Overdaad schaadt. En dan hebben we het niet enkel over alcohol, suiker of sigaretten. Dit jaar lijken de sterren aan te dringen op een nieuwe levensstijl, gericht op evenwicht, gezondheid, harmonie en subtiliteit. Het is aan jou!

Een opeenvolging van contrasterende periodes zal jouw jaar nieuw leven inblazen. Aan het einde van de winter zal je hart in slow motion kloppen, als een zachte, geruststellende en onverslaanbare winterslaap. Lijkt dat niets voor jou? Daar zijn we het mee eens. Eind maart, halleluja, beweegt, verandert én versnelt alles. Venus zal landen op je sterrenbeeld en draagt de energie van je buur Waterman. Het zal je seksuele aantrekkings- en verleidingskracht versterken, waardoor je onweerstaanbaarder dan ooit zal zijn. In april zal ze samenleven met Mercurius, de goddelijke boodschapper, en Neptunus, het symbool van liefde, helderziendheid en verbeelding. Dit prachtige trio biedt je een goddelijke, krachtige en ontzettend aantrekkelijke uitstraling. Het zal je toelaten om beter begrepen en aanhoord te worden. Muze, kunstenaar, creatie en ambitie zijn begrippen die je in 2021 op het lijf geschreven zijn.

Je privéleven lijkt nauw verbonden met je professionele leven. Het is mogelijk dat er een liefdesrelatie ontstaat rond een zakenlunch. Als je vrijgezel bent, ga dan uit, flirt, heb plezier zonder terughoudendheid. Neptunus neemt je, zo vrij en licht als een veer, mee door de seizoenen. Deze zomer worden ook koppels verwend! Als je van plan was om te reizen, zal je vakantie voor altijd in je hart en geheugen gegrift staan. Eind november beland je waar je hoort.

Illustraties: Elise Buntinx

Het bericht Wat heeft 2021 voor jou in petto? Ontdek het in onze jaarhoroscoop verscheen eerst op Metro.