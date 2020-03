Uitwaaien is de perfecte manier om te ontsnappen aan de stress van ons dagelijks bestaan. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om tijdens het weekend even een wandeling aan de Belgische kust te maken, maar als je toe bent aan een uitdaging, kan je vanaf later dit jaar in Engeland terecht. Daar opent namelijk de grootste wandelroute én het langste kustpad ter wereld.

De Engelse kust is erg gevarieerd en is dan ook al langer een graag geziene bestemming voor wandelaars. Maar het kan altijd nog beter en daarom werkten Natural England en lokale wandelclubs samen om binnenkort de England Coastal Path National Trail te openen. Die omvat zowat de volledige Engelse kustlijn en is maar liefst 4.500 kilometer lang.

Safety first

Het idee ontstond in 2010 en sindsdien werd er druk gewerkt aan het langste kustpad ter wereld. Er werden niet alleen nieuwe wandelpaden geopend om ervoor te zorgen dat de hele kustlijn toegankelijk werd, maar de oude paden werden ook aangepast zodat de hele wandelervaring veiliger is dan voordien. Op die manier hopen de initiatiefnemers dat meer mensen de stap zullen wagen en een trektocht in Engeland zullen maken. Uiteraard is het niet verplicht om de hele route te volgen – kies gewoon een stuk uit, of je nu één dag of enkele weken wil wandelen. 2021 wordt trouwens het Jaar van de Engelse Kust, dus de kans is groot dat je tijdens je tocht nog andere wandelaars tegenkomt.

Het bericht De langste wandelroute ter wereld opent dit jaar in Engeland verscheen eerst op Metro.