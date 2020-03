Wie op dezelfde breedtegraad woont, ziet over de hele aardbol dezelfde sterren. Tenminste, in theorie, want in praktijk gooit lichtvervuiling vaak roet in het eten. Voor het eerst heeft een volledig land erkenning verdiend van de International Dark-Sky Association (IDA) voor de geleverde inspanningen om lichtvervuiling tegen te gaan. En die resulteren in een adembenemende sterrenhemel.

De IDA erkende eerder al verschillende plekken over de hele wereld vanwege de geringe lichtvervuiling (het Grand Canyon National Park in de VS, bijvoorbeeld), maar dit is de eerste keer dat een volledig land wordt erkend, bericht CNN. Naar waar moeten sterrenkijkers dan zo snel mogelijk het vliegtuig nemen? Naar Niue, een eiland van de eilandengroep Polynesië in de Stille Oceaan, dat zich met trots een ‘dark sky nation’ mag noemen.

Felle inspanningen

Niue is een klein koraalatol van slechts 1.600 inwoners dat ongeveer halverwege tussen Fiji en de Cook-eilanden ligt. Het is tot nog toe een van de minst bezochte landen ter wereld. Er geraken is dan ook niet super makkelijk: er zijn slechts twee vluchten per week vanaf Auckland, Nieuw-Zeeland. Toch heeft het land heel wat te bieden: niet enkel de sterrenhemel is de moeite, je kan er ook duiken of snorkelen in het kristalblauw water, grotten bezoeken en zo veel meer. Voor zijn prachtige sterrenhemel, die bekeken worden onder begeleiding van een lokale gids, heeft het land wel wat inspanningen geleverd. Een grote omschakeling was bijvoorbeeld de vervanging van alle straatlampen door minder fel licht uitstralende en meer energie-efficiënte lampen.

Be one of the first to experience Niue Star Gazing and a Solar Eclipse at our event in July! Be quick – limited packages available: https://t.co/C0cheRXQgB#NowhereLikeNiue #SolarEclipse #stargazing #fullmoon #Niue pic.twitter.com/ijAY5vfVne — Niue Island (@niueisland) April 19, 2019

Trots

De inwoners van het zelfbesturende Niue, die allen het Kiwi burgerschap hebben, zijn duidelijk trots op de erkenning van de IDA: “de lucht van Niue wordt al eeuwen geobserveerd en gewaardeerd”, zegt Misa Kalutea, een lokale oudere en culturele voogd. “De status van ‘dark sky nation’ legt extra nadruk op het belang van onze traditionele kennis, en geeft een reden voor het opnieuw vertellen en delen van deze kennis, voordat deze verloren gaat.”

“De sterren en de nachtelijke hemel hebben een enorme betekenis voor de lokale manier van leven, vanuit cultureel, milieu- en gezondheidsperspectief,” voegt Felicity Bollen, de CEO van Niue Tourism, toe in een verklaring. “Nu we een ‘dark sky nation’ zijn, zal dat helpen om onze nachtelijke hemel te beschermen voor toekomstige generaties en bezoekers van het land.”

Het bericht In dit land kan je het beste sterren kijken verscheen eerst op Metro.