Het is officieel, we mogen deze zomer weer op vakantie. Veel tijd om je reisplannen voor te bereiden heb je helaas niet meer – het is een kwestie van snel beslissingen maken. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar wil je naartoe? Hoe wil je het aanpakken? Hoe weet je dat er niet te veel andere toeristen zullen zijn?

Als je wil vermijden dat je omringd wordt door een mensenmassa, is een tripje naar de Italiaanse kust wellicht geen goed idee. Een hotel of huisje met zicht op zee is nu eenmaal erg gegeerd en je kan er zeker van zijn dat jij niet de enige was met dat idee. Maar dat betekent niet dat je het deze zomer zonder dolce vita-vibes moet stellen. Italië beschikt namelijk ook over een hoop minder gekende pareltjes waar je in alle rust kan genieten van het mooie weer, wijntjes en overheerlijke pasta’s.

Van Noord-Italië tot in Sardinië

Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar Italië telt maar liefst 25 nationale parken, goed voor een oneindige voorraad wandelroutes. Natuurlijk kan je ervoor kiezen om je te concentreren op één zo’n park. Zeker als je maar een beperkt aantal vakantiedagen hebt, is dat een goed idee. Voor wie tijd zat heeft, komt het land nu ook met een specialleke. De nieuwe wandelroute Sentiero dei Parchi zal namelijk al die nationale parken én andere natuurgebieden met elkaar verbinden. De route baseert zich op het bestaande Sentiero Italia (dat al 7.000 kilometer telt) en voegt daar nog ettelijke kilometers aan toe zodat wandelaars zich onbezorgd van Noord- naar Zuid-Italië kunnen begeven en zelfs Sicilië en Sardinië aan hun route kunnen toevoegen.

De trektocht is duidelijk niet voor iedereen weggelegd, maar een unieke ervaring is het zeker. Bovendien zal er ook een speciaal ‘paspoort’ komen, dat wandelaars op verschillende plekken op de route zullen kunnen laten afstempelen als bewijs van hun trektocht. Kwestie dat je effectief aan je vrienden kan tonen dat je wel degelijk de hele route hebt gewandeld. Voorlopig is de route nog niet officieel geopend, dus houd de website van de Italian Alpine Club in de gaten voor updates.

Het bericht Dankzij deze wandelroute kan je weldra alle nationale parken in Italië doorkruisen verscheen eerst op Metro.