Dankzij deze tips kom jij van je zweetvoeten af

Nu het buiten warm is, krijg je ook sneller last van zweetvoeten. Merk je dat je er last van hebt? Dankzij deze tips ben je snel van je zweetvoeten verlost.

Was je voeten met antibacteriële zeep

Door je voeten te wassen met antibacteriële zeep worden de bacteriën die de stinkende geur veroorzaken, gedood. Doe dit twee keer per dag, bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds. Droog je voeten na het wassen goed af. Je kan antibacteriële zeep bij je lokale drogisterij vinden.

Wissel van sokken

Vervang je sokken dagelijks. Als je echt hard last hebt van zweetvoeten verander dan gedurdende de dag van paar. Draag bij voorkeur kousen gemaakt van katoen en wol. Deze stoffen nemen het vocht beter op waardoor je voeten zweetvrij blijven. Vermijd sokken gemaakt van synthetisch materiaal, want die maken het zweten alleen maar erger.

Neem een voetbadje met azijn of mondwater

Vul een kom of emmer met warm water. Giet er dan een halve kop azijn of mondwater bij, wat er voor zorgt dat de bacteriën sterven. Time 15 minuten op je gsm en droog erna je voeten goed af. Herhaal dit een drietal keer per week. Je voeten zullen je dankbaar zijn.

Laat je schoenen drogen

Net als bij sokken is het belangrijk dan je niet elke dag dezelfde schoenen draagt. Als je altijd hetzelfde paar draagt, kan je schoeisel niet opdrogen, wat zorgt voor een geurtje. Leg er theezakjes, koffiepads of krantenpapier in. Het vocht wordt opgenomen en de onaangename geur verdwijnt als sneeuw voor de zon.