Kerst zal er dit jaar voor velen anders uitzien dan gebruikelijk en niet alleen omdat we minder mensen mogen ontvangen. De afgelopen twaalf maanden waren, voornamelijk door toedoen van de coronacrisis, ook op financieel gebied niet makkelijk. De kans is groot dat je deze eindejaarsperiode dus minder te besteden hebt.

Dat kleinere budget vertaalt zich enerzijds natuurlijk in de cadeaus. Vergeet niet dat het het gebaar is wat telt en dat een tweedehands cadeau een goede optie is als je wat minder geld hebt voor presentjes. Anderzijds wil je uiteraard wel lekker eten op tafel zetten tijdens de feestdagen, maar ook dat is niet goedkoop. Deze tips laten je echter zien dat je ook met minder budget je buikje rond kan eten.

Bepaal je budget

Ga niet als een kip zonder kop naar de supermarkt om je kerstboodschappen te doen. De kans is groot dat je naar buiten loopt met allerlei dingen die je niet nodig hebt en met een rekening waar je van achterover valt. Plannen is de boodschap. Kijk hoeveel mensen er komen en wat je te besteden hebt. Bepaal aan de hand daarvan je feestmenu. Daarbij is het belangrijk om prioriteiten te stellen: kies liever voor drie lekkere gangen dan vijf zo-en-zo gangen. Ook waar je winkelt is doorslaggevend voor je budget. Lokale en seizoensgebonden groenten kopen loont trouwens in je portefeuille en bovendien geeft het een leuke touch aan je menu.

Brunch in plaats van diner

Nog een ander trucje is het tijdstip van je kerstmaal te verplaatsen. Dineren is vaak een stuk duurder dan brunchen of lunchen bijvoorbeeld. Bovendien is ’s middags eten net zo leuk als ’s avonds eten – je kan nadien bovendien nog lekker gaan wandelen om al dat eten te verteren. En houd die pakjes lekker bij tot wanneer het buiten donker wordt en je je lichtjes en kaarsjes kan aansteken.

Eten als cadeautje

Wil je echt besparen? Wel, beschouw het etentje dan als een cadeau. Bestel een lekker menu bij je lokale traiteur of een restaurant in de buurt en maak er een gezellige gebeurtenis van. Je gasten vinden het vast niet erg dat hun cadeau onder de kerstboom dit jaar vervangen wordt door een overheerlijke maaltijd. Uiteraard valt of staat het succes van deze formule wel bij je publiek. Kleine kinderen zijn wellicht minder voor dit idee te vinden.

