Uit een enquête van datingservice Ashley Madison blijkt dat overspelige mensen uitkijken naar het moment waarop ze het vaccin krijgen zodat ze weer zorgeloos vreemd kunnen gaan.

Ashley Madison is een Canadese online datingservice voor mensen die getrouwd zijn of in een relatie zitten. Door de coronapandemie kunnen heel wat leden niet meer vreemdgaan en moeten ze zich tevredenstellen met hun partner. Ze moeten immers binnen hun bubbel blijven of hebben schrik om het coronavirus op te lopen bij hun minnaar of minnares.

Verlangen naar fysiek contact

Heel wat leden zijn dat echter beu en willen nu zo snel mogelijk ingeënt worden zodat ze hun avontuurtjes kunnen verderzetten. Maar liefst 39 procent kan niet wachten tot het hun beurt is om gevaccineerd te worden, zo blijkt uit een enquête van Ashley Madison. “Mensen verlangen duidelijk naar fysiek contact met hun minnaars en minnaressen na hen al zo lang niet meer gezien te hebben”, klinkt het.

Geen angst meer

Ashley Madison-lid Hayley uit het Engelse graafschap Yorkshire beaamt dat. “Ik kan niet wachten tot ik het vaccin krijg. Het is behoorlijk saai nu ik niet meer kan afspreken met de man waarmee ik een affaire heb. Als ik gevaccineerd ben, hoef ik geen schrik meer te hebben om het coronavirus op te lopen als ik bij hem ben”, lezen we in Daily Star.

Stijging van aantal leden

De lockdowns hebben tevens heel wat mensen aangezet om lid te worden van Ashley Madison en dus de bedoeling hebben om vreemd te gaan. De datingservice verwelkomt dagelijks 20.000 nieuwe leden.

