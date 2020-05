De coronamaatregelen worden steeds soepeler en heel wat mensen kijken ernaar uit om na de quarantaine terug een pintje te gaan drinken op café of terug gezellig op kantoor te werken. Maar niet iedereen wil dat alles terug normaal wordt, het boezemt ze zelfs angst in. Deze mensen hebben namelijk last van ‘terugkeerangst’.

Het is niet meer dan normaal dat je stress hebt om terug te keren naar het normale leven. Je was net gewend om het wat rustiger aan te doen en van thuis uit te werken. “‘Terugkeerangst’ is een vorm van stress”, zegt sofroloog Dominique Antiglio. “Deze stress wordt geassocieerd met de angst om niet in staat te zijn terug te keren naar het normale leven.”

Wat kan je hier nu aan doen?

Neem de tijd om uit te zoeken waarover en waarom je je precies zorgen maakt. Ben je bezorgd om je gezondheid? Vind je het toch niet leuk op kantoor? Of worden er nieuwe dingen van je verwacht? Eens je hebt geïdentificeerd wat het probleem is, kan je je proberen aan te passen of oplossingen zoeken.

Misschien ben je bang dat je terug te veel tijd spendeert op je werk? Probeer die angst om te zetten in iets productief door een planning te maken zodat je work-life balans in evenwicht blijft. Ben je bang om terug onder de mensen te komen? Beschouw het als iets positiefs, iedereen mag terug buiten, in plaats van iets dat je angst aanjaagt. “We zijn sociale dieren”, zegt Dominique. “Als je je angst overwint en afspreekt met vrienden, zal je zien dat het wonderen zal doen voor je mentale gezondheid.”

Je kan ook met je baas praten en vragen om wat meer flexibiliteit of zelfs van job veranderen. Mocht je tot bepaalde realisaties zijn gekomen tijdens deze lockdown, blijf dan vooral niet bij de pakken zitten, maar onderneem iets zodat je niet terugkeert naar je oude gewoontes. Neem gewoon je tijd en zorg goed voor jezelf.

Het bericht Daarom wil niet iedereen terug naar ‘het normale leven’ verscheen eerst op Metro.