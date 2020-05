Of we deze zomer al dan niet op vakantie kunnen en waar, is op dit moment nog onduidelijk. Een nieuwe bikini aanschaffen lijkt dan ook voorbarig – een tripje naar het strand zit er voor velen wellicht niet in. Maar we willen allemaal genieten van de zomer en gelukkig kan dat ook gewoon vanuit je tuin. Dus waarom zou je jezelf niet trakteren op wat duurzame badmode, zodat je rustig kan zonnebaden van thuis uit?

De coronacrisis zet ons aan om bewustere keuzes te maken. In de eerste plaats denk je dan misschien aan lokaal eten en biologische producten, maar ook op het vlak van kleding kan je je levensstijl wat duurzamer maken. Een leuke, makkelijke manier om dat te doen is door na te denken over welke badmode je deze zomer aanschaft. Misschien heb je helemaal niets nieuws nodig – dat is en blijft nog altijd de duurzaamste keuze – maar ook bikini’s en badpakken slijten nu eenmaal. Wij selecteerden drie duurzame merken waar je ongetwijfeld je goesting vindt.

Dit Belgische merk bestaat nog niet zo lang, maar laat dat geen reden zijn om je niet te laten verleiden door één van hun prachtige ontwerpen. De collectie wordt volledig gemaakt van gerecycleerde petflessen. Dat zorgt voor 75% minder CO2-uitstoot dan polyester, 50% minder dan organisch katoen en bijna 90% minder uitstoot dan nylon. Op elk van hun stukken kan je zien hoeveel flessen er nodig waren om het badpak in kwestie te maken. Op dit moment zijn er twee verschillende modellen beschikbaar en het leukste is nog wel dat je kan matchen met je dochter. Je kan bij Become trouwens ook terecht voor ‘normale’ kleding en accessoires zoals strandhanddoeken en weekendtassen. Een echt pareltje van eigen bodem!

Ook onze Noorderburen doen het goed op het vlak van duurzame badmode. Jungl is het geesteskind van Anouschka en Natascha Hendriks. De collectie zijn gemaakt van Econyl-garen, gerecycleerde nylon afkomstig van visnetten en ander afval. De stuks worden binnen Europa geproduceerd (meer bepaald in een fabriek in Portugal) met aandacht voor zowel het milieu als de arbeidsomstandigheden. Bovendien draagt elk stuk in de collectie de naam van een met uitsterven bedreigd zeedier om aandacht te vragen voor hun levensomstandigheden. De modellen zijn minimalistisch en verkrijgbaar in een beperkt aantal kleuren, maar ze vormen sowieso een prachtige aanvulling in je garderobe. Ideaal als je nog op zoek bent naar the little black dress onder de bikini’s en badpakken!

We blijven binnen Europa. FISCH maakt al een tijdje furore op sociale media en met reden. De badmode is niet alleen een streling voor het oog, maar bovendien worden de stuks allemaal gemaakt van Econyl dat in de Italiaanse provincie Lombardije wordt geweven. Vervolgens worden de modellen vervaardigd in een fabriek in Italië om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Je vindt hier zowel simpele stuks in één enkele kleur als trendy modellen – wat dacht je bijvoorbeeld van een print geïnspireerd door Keith Haring of een luipaardprint van top tot teen? Tijdloos of gek, aan jou de keuze.

