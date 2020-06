De afgelopen maanden sloegen we elkaar om de oren met advies om onze vrije tijd in te vullen tijdens de lockdown. Als we die voornemens een tijd uitstellen of sommige gewoonweg niet volbrengen, zijn we dan mislukkelingen? I beg to differ! Daarom hier wat inspiratie voor een NOT-to-dolist.

“Deze quarantaine gaf me de tijd om eindelijk die nieuwe taal te leren”, “Ik heb nogal geklust in mijn appartement!”, “Natuurlijk maak ik nu zelf mijn granola en kweek ik allerlei plantjes en kruiden”. Beginnen opmerkingen als deze je de keel uit te hangen? Hier is een lijstje van wat je allemaal niét hoeft te doen vandaag.

1. Dagelijkse work-out

Wilde je jezelf ertoe verplichten iedere dag een work-out te doen, maar lijkt dat al snel echt een verschrikkelijk idee? Skip vandaag! Of nog beter: sla het hele plan over. Natuurlijk, als je zo iemand bent die dat schema volhoudt en je daar goed bij voelt: you do you. Maar wie diep vanbinnen voelt dat hij of zij zich het sportplan heeft laten aanpraten door de druk van een sociale hype bespaart zichzelf liever de moeite. En wees eerlijk: de schelle, belerende stem van die ene influencer op YouTube hielp ook niet echt.

2. Je kasten uitmesten

Akkoord, je huisgenoten hebben het hier al weken over. Alsof jij de enige bent die eens een grote kuis moet houden? Probeer je omgeving om de tuin te leiden met een klassieker: “Ik doe het morgen/volgende week/later wel, beloofd!” Baat dat niet meer? Een kleine tip om het niet zo ver te laten komen in de eerste plaats: twee keer nadenken voor je de volgende keten binnenstapt en drie nagenoeg identieke kledingstukken aan halve prijs en een ‘schattig gadget’ dat je nooit ergens voor zal gebruiken meegraait.

3. Die drie boeken uitlezen

Lezen kan een fijne, rustgevende activiteit zijn. Hoewel zowel fictie als non-fictie je nieuwe werelden kunnen aanreiken, kan drie boeken tegelijk verslinden voor de gemiddelde lezer wat veel worden. Voor je het weet haal je alles door elkaar en haal je er door de door je zelf opgelegde ‘deadline’ helemaal geen plezier meer uit. Al lees je graag, het is best oke om het op sommige dagen bij een Metro-artikel en een mopje van de scheurkalender te houden.

4. Een levensplan uitstippelen

Tijdens deze bizarre tijden merkten we dat een weekplan maken al een hele opgave kan zijn. Jezelf voor het leven aan bepaalde zaken vastbinden, is dus misschien niet iets wat je nu wilt doen. Uiteraard mag je ambitieus zijn, dromen koesteren en vechten voor iets waar je in gelooft. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je voor een bepaalde leeftijd een partner, vast werk, een eigen restaurant of een wereldreis voor elkaar moet hebben. Fiew!

Al wat meer gerustgesteld en de smaak te pakken? Verleng gerust en maak er je eigen not-to-dolijstje van. Of niet, natuurlijk.

No one Me during quarantine: pic.twitter.com/hQ7VjeMLDZ — Moana (@aisha_aashee) June 4, 2020

Het bericht Checklist: wat je vandaag allemaal niét hoeft te doen verscheen eerst op Metro.