Het is nog maar oktober, maar het wordt stilaan tijd om je voor te bereiden op de eindejaarsperiode. Die zal er dit jaar wellicht anders uitzien dan gebruikelijk, maar ook met je bubbel kan je een geslaagd feestje vieren. En daar horen – hoe kan het ook anders – bubbels bij. Maar hoe drink je nu eigenlijk champagne als een pro?

Of je nu denkt aan Kerstmis of Nieuwjaar, champagne is in de meeste huishoudens een vast onderdeel van de eindejaarsperiode. Niets zo gezellig als klinken op een nieuw jaar, dat er hopelijk beter uitziet dan 2020. Maar wist je dat niet alleen de bubbels zelf, maar ook hoe je ze serveert belangrijk is?

Het glas

Sommigen verkiezen een fluitje, anderen een coupe. En de meningen daarover lopen sterk uiteen. Een coupe zorgt ervoor dat de bubbels sneller verdwijnen, terwijl een fluitje ervoor kan zorgen dat de bubbels te groot zijn, waardoor ze je storen tijdens het drinken. Volgens champagne-expert Gérard Liger-Belair is vooral de manier van inschenken belangrijk. Schenk je champagne voortaan niet meer verticaal in, maar kantel je fluitglas wanneer je de bubbels erin giet. Op die manier zijn de bubbels kleiner – wat aangenamer is in de mond en voor je neus – maar blijven ze gemiddeld ook tien minuten langer actief.

De temperatuur

De hoeveelheid bubbels in een glas champagne wordt ook bepaald door de temperatuur waarop je het drankje serveert. Als de alcohol te koud is, proef je de smaken minder goed. Te warm en de champagne bruist meer, maar korter. De ideale temperatuur zou ongeveer 8 graden Celsius bedragen. Om tot die temperatuur te komen, zet je je fles bubbels best een uur van tevoren in de frigo in een emmer die half gevuld is met water, half met ijsblokjes. Voeg ook wat zout toe aan het water om de temperatuurdaling te versnellen.

