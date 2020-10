Nu de temperaturen langzaam maar zeker dalen, willen we ons het liefst zo warm mogelijk inpakken. Zelfs als je de hele dag van thuis uit werkt, is een warme pull welgekomen – zo hoef je de verwarming niet dag en nacht op te zetten. Maar wat zijn nu eigenlijk de beste materialen om je tijdens de herfst en winter lekker warm te houden?

Wol

Het meest voor de hand liggende materiaal om je op koude dagen in te hullen, is natuurlijk wol. Dit natuurlijke materiaal isoleert je tegen lage temperaturen en werkt bovendien vochtafdrijvend. Zelfs wanneer je zweet, blijf je het op die manier gezellig warm hebben, zonder dat je kleding klam aanvoelt.

Kasjmier

Kan je niet zo goed tegen wol? Kriebelt het langs alle kanten? Dan is kasjmier een waardige – zij het duurdere – vervanger. Net zoals wol is ook dit een natuurlijk materiaal dat vochtregulerend werkt. Kasjmier houdt je bovendien zelfs warm bij temperaturen tot maar liefst -40°C! De prijs is grotendeels te wijten aan het beperkte aanbod, maar voor dat prijskaartje krijg je een geweldig product in ruil.

Zijde

Als er één magisch materiaal bestaat, dan is het wel zijde. Het intens zachte stofje houdt je tijdens de zomer namelijk lekker koel, terwijl het je in de winter tegen de koude beschermt. Vocht wordt onmiddellijk geabsorbeerd, wat zijde ideaal maakt voor bijvoorbeeld ondergoed en kousen. Er zijn trouwens ook kledingstukken die zijde combineren met wol, wat zorgt voor een extra aangenaam resultaat.

Dons

Hoe warm dons ook mag zijn, het is en blijft helaas een erg controversieel materiaal. De donsindustrie is namelijk niet echt netjes te noemen. Nochtans houdt een jas gevuld met dons je zelfs op de koudste dagen warm. Tegenwoordig zijn er gelukkig ook heel wat duurzamere alternatieven. Zo kan je kiezen voor een synthetische versie of voor gerecycleerd dons, wat toch al een grote vooruitgang betekent.

