De Sint-Niklase jongeren geven zichzelf een gemiddelde geluksscore van 6 op 10. Opvallend: bijna een kwart (24,4%) buist zichzelf. Dit blijkt uit een onderzoek dat stad Sint-Niklaas liet uitvoeren bij ruim 400 leerlingen van het 5de middelbaar. Om hen een hart onder de riem te steken, lanceert Sint-Niklaas een project rond het bespreekbaar maken van mentale gezondheid bij jongeren.

Het zijn moeilijke tijden voor jongeren. De laatste weken klinken via sociale media steeds meer noodkreten en ook leerkrachten geven aan dat sommige leerlingen op hun tandvlees zitten. Sint-Niklaas wou daarom te weten komen hoe het nu echt gaat met de jongeren uit de stad tijdens deze lockdown. Niet goed, zo blijkt uit het onderzoek: bijna een kwart van de leerlingen van het 5de middelbaar (24,4%) voelt zich ongelukkig en bij de meisjes loopt dit zelfs op tot bijna 1 op de 3 (32,2% tegenover 15,7% bij de jongens). Ze zijn eenzaam (18,8%), kunnen niet tot rust komen (20,5%) en voelen zich alsof ze hun problemen niet de baas kunnen (13,2%). Wat opvalt is dat ruim 3 keer meer meisjes (33%) dan jongens (10%) aangeven zich meestal tot altijd alleen te voelen.

Kopzorgen over schoolwerk en toekomst

In het onderzoek werd ook gepolst naar waar jongeren vaak over piekeren. Met stip op nummer 1: hun schoolwerk (60,7%). De toekomst (48,2%) en een ‘tekort aan tijd om de dingen te doen die ze willen’ (44%) vervolledigen de top 3 van zaken waar jongeren wakker van liggen.

Hoewel de overgrote meerderheid van de respondenten (92,1%) mentale gezondheid bij jongeren belangrijk vindt, heerst er volgens ruim de helft (56,7%) nog steeds een taboe op. De behoefte om met iemand te praten was echter nog nooit zo groot als sinds corona, volgens meer dan twee jongeren op drie (67,3%). Toch is ruim een kwart (27,7%) van de jongeren van mening dat een psycholoog pas nodig is als je heel depressief bent.

Steun bij vrienden

Als ze zorgen hebben, kunnen zes op de tien jongeren terugvallen op genoeg mensen rondom hen, bijvoorbeeld op vrienden (81,1%), ouders (66,6%) of broer(s) of zus(sen) (40,6%). 14,9% kan hierover praten met een leerkracht of de directie en 10,6% kan met zijn of haar zorgen terecht bij een arts of psycholoog. Slechts een minderheid kent de weg naar organisaties zoals het CLB (3%), het JAC (2,4%) of WAT WAT (2,3%). Opmerkelijk: 5% zegt bij niemand terecht te kunnen met zijn of haar zorgen.

Bijna de helft van de respondenten (49,7%) geeft aan dat ‘voltijds les volgen op school’, een positief effect heeft op hoe ze zich voelen. “Zeker nu leerlingen vanaf de tweede graad middelbaar terug noodgedwongen deeltijds afstandsonderwijs moeten volgen, moet er meer aandacht zijn voor de mentale gezondheid van jongeren. Met de examenperiode in aantocht, zal de nood aan psychologische ondersteuning van onze jongeren nog toenemen”, aldus Laura Van de Vyver, coördinator kind- en jeugdvriendelijkheid van stad Sint-Niklaas. “Meer dan 4 op de 10 jongeren (43,2%) geven nu al aan de examenperiode niet goed te zien zitten.”

Jong. Wild. Goud.

Om de jongeren te steunen, lanceert de stad Sint-Niklaas een project rond mentale gezondheid bij jongeren. Dit kadert in het gloednieuwe label van de stad: ‘Jong. Wild. Goud.’, dat alle projecten en initiatieven die het leven in Sint-Niklaas voor kinderen en jongeren zo aangenaam mogelijk moet maken, in de kijker zet.

Tot 27 november geeft de Sint-Niklase influencer Laurentine Van Landeghem verschillende webinars waar leerlingen uit het 5de middelbaar met hun klas aan kunnen deelnemen. Tijdens een interactieve online les bespreekt Laurentine het topic ‘mentale gezondheid’ en geeft ze tips en tricks om deze moeilijke periode gelukkiger door te komen. Ze laat deze jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met het aanbod voor hulplijnen voor kinderen en jongeren.

TEJO-huis

Ook na 1 december blijft jongerenwelzijn hoog op de agenda staan in Sint-Niklaas. Dan opent een TEJO-huis – het 16de in België – op het Sint-Nicolaasplein. Bij TEJO (Therapeuten voor Jongeren) kunnen jongeren van 10 tot 20 jaar terecht voor een therapeutisch gesprek. Het aanbod is er heel laagdrempelig, gratis, anoniem en quasi onmiddellijk. De hele werking steunt op (professionele) vrijwilligers; het Sint-Niklase TEJO-huis telt er ondertussen al een 25-tal.

