Heb jij je altijd al afgevraagd waarom je hond of kat zoveel slaapt? Het antwoord is simpel, ze slapen namelijk uit verveling. Dat blijkt uit onderzoek van Dr. David Raizen, professor neurologie aan de Universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten.

Wanneer huisdieren volgens professor Raizen niet naar buiten kunnen of wanneer er geen eten in de buurt is, kiezen ze voor gemak en sluiten ze hun ogen. De dieren belanden dan in no time in dromenland.

Een kleine poes of een grote olifant?

De professor heeft wel een kanttekening bij de theorie, namelijk dat de grootte van het dier hierin ook een rol speelt. Als je bijvoorbeeld een kleine kat hebt, merk je vast dat het diertje vaker slaapt dan wanneer je een labrador hebt. Een groot zoogdier en dan vooral een herbivoor, heeft door zijn lange spijsvertering tijd nodig om calorieën te verzamelen. Dat is ook de reden waarom olifanten heel de dag door eten en maar twee uur per dag slapen. Mocht je dus een olifant zien liggen, weet je dat die écht moe is.

Katten zijn schone slaapsters

Katten slapen gemiddeld vijftien uur per dag en dat kan zelf oplopen tot twintig uur. De reden hiervoor is dat – in tegenstelling tot mensen – katten korte en lange slaapjes doen verdeeld over de dag. “Als een poes achttien uur per dag ligt te dutten, dan wil dat nog niet zeggen dat zij al die slaap nodig heeft. Zij slaapt ook gewoon omdat het fijn is”, zegt Dr. Raizen.

Wat is slaap?

Verder wijst de professor erop dat slaap nog steeds een onbegrijpelijk fenomeen is voor de moderne wetenschap. De theorie die het nut van slaap plaatst onder lichamelijke weerstand en ontwikkeling van de hersenen en het geheugen, is volgens de professor niet overtuigend. „Dit verklaart het nut van slapen nog steeds niet en is misleidend. Een vleermuis slaapt twintig uur per dag en zou dus een genie moeten zijn”, zegt de professor.

De grote vraag is hoe belangrijk slaap nu werkelijk is. Hoe kan het dat olifanten met slechts twee uur slaap prima kunnen functioneren en wij als mens vier keer zoveel nodig hebben? Het antwoord op deze vraag blijft voor Dr. David Raizen nog onbeantwoord.

Bron: Metro Nederland

