Bij deze lage temperatuur laat je je hond best niet meer buiten

Met de koude wintermaanden voor de deur is het handig om te weten bij welke temperaturen je hond best zo veel mogelijk binnenblijft. Een overzicht!

Als het buiten ijskoud is, doen we een extra dikke (winter)jas aan. Honden kunnen niet zomaar een extra laag aantrekken, dus is het belangrijk om te weten bij welke temperaturen ze geen risico lopen. The Pet Health Club deelt op TikTok een handig filmpje met de temperaturen die mogelijk een risico kunnen vormen voor honden.

15 tot 10 graden: weinig tot geen risico

weinig tot geen risico 7 graden: geen risico voor grote honden, laag risico voor kleine en middelgrote honden

geen risico voor grote honden, laag risico voor kleine en middelgrote honden 4 graden: laag risico voor groten honden, “mogelijk onveilig” voor kleine en middelgrote honden

laag risico voor groten honden, “mogelijk onveilig” voor kleine en middelgrote honden 1 tot -1 graad: mogelijk onveilig voor grote, middelgrote en kleine honden.

mogelijk onveilig voor grote, middelgrote en kleine honden. -4 graden: hoog risico voor kleine en middelgrote honden. “Potentieel levensbedreigend, vooral voor kleinere rassen. En het risico is groter als het nat is”, klinkt het.

hoog risico voor kleine en middelgrote honden. “Potentieel levensbedreigend, vooral voor kleinere rassen. En het risico is groter als het nat is”, klinkt het. -6 graden: ernstig risico voor kleine honden, zeer hoog risico voor middelgrote honden en mogelijk onveilig voor grote honden.

ernstig risico voor kleine honden, zeer hoog risico voor middelgrote honden en mogelijk onveilig voor grote honden. -9 graden: ernstig risico voor kleine honden, zeer hoog risico voor middelgrote en grote honden.

ernstig risico voor kleine honden, zeer hoog risico voor middelgrote en grote honden. Lager dan -9 graden: blijf zo vaak mogelijk binnen met je hond, tenzij het echt nodig is. “Hou dan korte toiletpauzes, vooral voor kleine en dunharige honden”, aldus het advies.

Foto: Shutterstock / TikTok