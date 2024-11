Waarom je beter niet met de verwarming aan slaapt, zelfs niet in de winter

De koude wintermaanden zijn begonnen, dus is het verleidelijk om ’s nachts de verwarming aan te laten. Experts raden dit echter af.

Als het buiten koud is, wordt het binnen vroeg of laat wat frisser. De slaapkamer ontkomt daar niet aan, dus zijn mensen snel geneigd om de verwarming aan te zetten tijdens het slapen. Tijdens het slapen daalt je lichaamstemperatuur van nature om diepere slaapfasen te bereiken. Een verwarmde kamer kan dat proces verstoren, zo legt slaapexpert Martin Seeley uit in The Daily Mirror. “Een warme kamer zorgt ervoor dat je ligt te woelen en draaien waardoor je minder goed slaapt. Het gevolg? Je wordt vermoeid en prikkelbaar wakker”, klinkt het.

Elektrisch deken

Daarnaast kan de droge lucht van de verwarming leiden tot een droge keel, gebarsten lippen en geïrriteerde sinussen. Ook kan je huid sneller uitdrogen, wat zorgt voor vroegtijdige veroudering. Een elektrisch deken dan maar? Geen goed idee, want experts waarschuwen dat deze niet veilig zijn om de hele nacht aan te laten.

Extra deken

Kortom: slapen met de verwarming aan is misschien lekker warm, maar het kan meer kwaad dan goed doen. Kies liever voor een extra deken of warme pyjama, zo blijf je comfortabel én gezond. Of kruip lekker knus bij elkaar…

Foto: Shutterstock