Voel jij je beter wanneer je lekker alleen in je appartement zit? Kijk je ertegen op om sociaal te zijn op feestjes en heb je weinig behoefte aan interactie met anderen? Dat zou weleens kunnen betekenen dat je intelligenter bent dan gemiddeld. Volgens een nieuwe studie zouden eenzaten namelijk slimmer zijn dan hun sociale medemensen.

In een artikel gepubliceerd in de British Journal of Psychology publiceerden wetenschappers de resultaten van een grootschalige studie die een link legt tussen intelligentie en sociabiliteit. Na de analyse van 15.000 volwassenen tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat intelligente mensen liever in een minder dichtbevolkte omgeving leven en ook minder geneigd zijn tot sociale contacten.

Lange termijn

Die conclusie vraagt natuurlijk om enige uitleg. Het verband zou volgens de wetenschappers verklaard kunnen worden door de langetermijnvisie van het intelligentste deel van de bevolking. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak geven ze er de voorkeur aan om op lange termijn te denken, wat de nood aan kortstondige, ‘oppervlakkige’ interacties verkleint. Ze focussen liever op het grote plaatje dan tijd te verliezen aan sociale contacten. Spendeer jij dus graag veel tijd op je eentje, dan is dat wellicht een goed teken.

