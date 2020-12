Door de coronacrisis zal kerst dit jaar anders zijn. Toch maakt de Belg zich klaar voor het kerstmenu. Wat zijn onze culinaire plannen? HelloFresh ging op onderzoek.

Een kerst zonder stress, daar droomt menig Belg van. De afgelopen jaren ziet maaltijdboxleverancier HelloFresh het zoekvolume van ‘makkelijk kerstmenu’ toenemen. Vanaf 2017 ziet HelloFresh de vraag naar kerstmaaltijdboxen ieder jaar opnieuw stijgen. Een lekker kerstmenu hoeft dus niet moeilijk te zijn. En bovendien, gezelligheid en samen zijn is toch ook veel belangrijker?

Een restaurantwaardig menu

Kerst tijdens corona, hoe moet dat nu? Vanaf september dit jaar zoeken we al naar manieren om dit jaar kerst te vieren. Een kerstdiner thuis laten bezorgen? Geen probleem. Restaurants komen met luxe kerstdiners aan je deur. Liever afhalen met kerst? Ook dat kan. Ook ‘afhaalkerstmenu’ is een populaire zoekterm sinds september dit jaar.

Traditionele Belgische kerstgerechten blijven populair

Een traditioneel kerstmenu met veel vlees blijft ook dit jaar de trend. Ga jij dit jaar voor gebraad, fazant, vol-au-vent of voor kroketten? Met groentekrans? Ook gourmetten blijft favoriet tijdens de kerst. Gemakkelijk, gezellig en voor ieder wat wils. En als dessert maken we natuurlijk een kerststronk.

Vrolijk veggie kerstfeest!

Ondanks de populariteit van vleesgerechten, stijgt ook de vraag naar groenten en vegetarische kerstgerechten. Steeds meer mensen eten minder vlees. De juiste groentes bij de gourmet of een groente als pronkstuk tijdens het hoofdgerecht zijn dan ook belangrijk. Er wordt ook online steeds vaker gezocht naar ‘vegetarisch kerstmenu’.

Meer vraag naar aangepaste wijnen

Wat is een kerstdiner zonder wijn? Mensen zoeken steeds meer naar een wijn die goed past bij het kerstmenu. Er wordt veelvuldig gezocht naar ‘Welke wijn bij…’, in combinatie met allerlei gerechten: van varkenswangetjes tot kreeft. De afgelopen jaren zien we de vraag naar alcoholvrije drank stijgen, ook tijdens de kerst. Natuurlijk kan je genieten van een goed glas wijn, maar een mocktail is ook erg feestelijk (en de kinderen kunnen er ook van genieten!).

