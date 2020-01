Wegwerpplastic wordt steeds meer taboe en is op veel plaatsen zelfs bij wet verboden. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar alternatieven. Een populaire vervanger voor eetgerei uit plastic is bamboe, een natuurlijke grondstof die ook nog eens antibacteriële eigenschappen heeft. Maar er zit ook een keerzijde aan het materiaal.

Bestek uit bamboe, bordjes uit bamboe, bekers uit bamboe… Zowat alles wat vroeger standaard uit plastic vervaardigd was, is tegenwoordig verkrijgbaar in bamboe. Een goede zaak, ware het niet dat niet alle bamboe eetgerei volledig onschuldig is.

Melamine

Hoewel bamboe veel weg heeft van ‘normaal’ hout, gaat het toch om een heel andere stof. Dat betekent onder andere dat de stengels steevast eerst tot vezels verwerkt moeten worden alvorens men kan overgaan op de eigenlijke productie van een voorwerp. Om de vezels vorm te geven wordt er een hars gemaakt van melamine en formaldehyde aan toegevoegd. Tot zover geen probleem, maar als de samenstelling niet goed verloopt, bestaat de kans dat die stoffen in ons eten en dus in ons lichaam terechtkomen. Dat kan volgens het Franse consumentenblad ’60 Millions de Consommateurs’ niet alleen een schadelijke impact hebben op de nieren, maar zelfs kankerverwekkend zijn. Het blad raadt dan ook aan om waar mogelijk eetgerei van glas, porselein of inox te gebruiken. Steek je bamboe bord ook zeker niet in de microgolfoven, want melamine kan slecht overweg met hitte en laat schadelijke stoffen vrij vanaf 70°C.

Het bericht Bamboe eetgerei mogelijk schadelijk voor gezondheid verscheen eerst op Metro.