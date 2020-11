In 2020 besteden we meer aandacht aan hygiëne dan ooit tevoren. We wassen onze handen wel vijftig keer per dag en hebben standaard een flesje handgel op zak. Je hebt misschien ook al gehoord dat het belangrijk is om je smartphone regelmatig te ontsmetten. Maar hoe vies je smartphone echt is, dat wil je wellicht niet weten.

We gebruiken onze telefoons de hele dag, zowel binnen als buiten. Bovendien steken we hem in onze broekzak en handtas en leggen we hem vaak achteloos ergens neer. Het hoeft dus eigenlijk niet te verbazen dat zo’n ding erg vies kan worden, maar hoe vies is vies?

Oorsmeer en dode huid

Op TikTok doet dezer dagen een nieuwe trend de ronde. Die werd gestart door de Ierse smartphone repairshop Phonefixcraft. In de video’s laat het bedrijf zien hoe ze een smartphone grondig schoonmaken en hoeveel vuil er uit zo’n toestel komt. En dat is een stuk meer dan je zou denken. De knopjes, de microfoon, de luidspreker, de laadpoort… Het blijken allemaal verzamelpunten van viezigheid te zijn. Nog erger zijn de oortjes. Dode huid, kledingvezels, oorsmeer… Het is slechts een deel van het vuil dat de reparateurs te voorschijn toverden. Mensen met een sterke maag en een liefde voor poetsen zullen de video’s waarschijnlijk erg bevredigend vinden, maar anderen kijken maar beter niet.

Het bericht BAH. Nieuwe TikTok-trend toont hoe vies je smartphone is verscheen eerst op Metro.