Eet je ’s ochtends graag een eitje bij je ontbijt? Misschien wordt het eens tijd om dat wat minder te doen. Het eten van minstens een ei per dag kan het risico op diabetes type 2 mogelijk verhogen met 60%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Zuid-Australië.

De onderzoekers deden een steekproef onder ruim 8.500 Chinese volwassenen. Ze vonden een verband tussen het eten van veel eieren en een hoge bloedsuikerspiegel.

Een ei per dag

Of het nu gekookt, gepocheerd of gebakken is: het op lange termijn eten van een ei per dag maakt je waarschijnlijk vatbaarder voor diabetes type 2. Het effect blijkt iets groter bij vrouwen dan bij mannen.

“Het eetpatroon is een bekende en aanpasbare factor de bijdraagt aan het ontstaan van diabetes type 2. Het is dus belangrijk om te begrijpen welke voedingsfactoren van invloed kunnen zijn op het toenemende voorkomen van de ziekte”, zegt dr Ming Li van de Universiteit van Zuid-Australië.

Volgens de onderzoeker is de consumptie van eieren in China tussen 1991 en 2009 bijna verdubbeld. Ook de hoeveelheid mensen met diabetes type 2 is toegenomen. Tussen die twee is een verband gevonden. “We ontdekten dat het eten van veel ei op lange termijn (meer dan 38 gram per dag) het risico op diabetes met ongeveer 25% verhoogde. Bij volwassenen die meer dan 50 gram ei per dag aten is het risico op diabetes met 60% verhoogd.” 50 gram staat gelijk aan één ei.

Meer onderzoek nodig

Volgens Dr Ming Li is er nog wel meer onderzoek nodig naar de oorzaken van de ziekte “om diabetes te kunnen verslaan.” Er zijn namelijk nog veel meer dingen die diabetes kunnen veroorzaken. “Dit onderzoek is de stap in de richting van een langetermijndoel.”

